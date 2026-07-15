Guastatoya se alista y Martín García no descarta más cambios en el plantel

Sigue la preparación de cara al inicio oficial de la temporada.

Martín García, entrenador del Guastatoya | Facebook Guastatoya

A pocas semanas del inicio del Torneo Apertura 2026, Deportivo Guastatoya continúa ajustando los últimos detalles de su plantel. El equipo dirigido por Martín García mantiene la intensidad de la pretemporada, pero también sigue atento al mercado de fichajes, donde todavía podría haber movimientos antes del debut oficial.

El conjunto pecho amarillo afronta una nueva semana de trabajo y disputará un nuevo amistoso frente a Sanarate, una prueba que servirá para seguir afinando el funcionamiento colectivo y evaluar a varios futbolistas que buscan un lugar en la plantilla definitiva. Lejos de dar el grupo por cerrado, García dejó claro que todavía existe margen para incorporar jugadores y que incluso algunos elementos continúan siendo observados por el cuerpo técnico antes de tomar una decisión definitiva.

“De los extranjeros ya están los cupos, estamos buscando un nacional más. La puerta siempre está abierta, estos fogueos sirven para evaluar unas cosas, incluso hay unos chicos que están a prueba aún”, explicó el entrenador en declaraciones extraídas por Guatefutbol.

El técnico también remarcó que ningún futbolista tiene asegurado su lugar únicamente por formar parte del plantel. La intención es aprovechar los encuentros de preparación para analizar el rendimiento individual y definir quiénes llegarán en mejores condiciones al comienzo del campeonato.

Uno de los casos mencionados por García fue el de Christopher Ramírez, quien recibió la autorización para permanecer en el equipo después de convencer al cuerpo técnico con sus actuaciones durante la pretemporada. “No está cerrado el plantel. En el caso de Christopher dimos la autorización para que se quedara, lo ha hecho bien, pero estoy contento porque poco a poco estamos encontrando lo que queremos y así llegar al inicio contra Aurora de la mejor manera”, afirmó el estratega.

Hasta el momento, Guastatoya ha sido uno de los clubes más activos del mercado en Guatemala. La institución ya confirmó las incorporaciones de Wilson Pineda, Edy Palencia, Andy Contreras, Javier Estrada, Brayan Morales, Bryan Lemus, Ángel Tejeda, Brayan Hernández y Nicolás Lovato, reforzando prácticamente todas las líneas del equipo.

Con una plantilla renovada y la posibilidad de sumar al menos un futbolista más, el objetivo del cuerpo técnico es llegar en las mejores condiciones al debut frente a Aurora en el Apertura 2026. Mientras tanto, los amistosos seguirán siendo determinantes para definir las últimas piezas de un proyecto que todavía no da por finalizado su armado.

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