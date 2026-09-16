Peloteando, en vivo | Miércoles 16 de septiembre

Peloteando repasa la agenda deportiva con fútbol internacional, Liga MX, Fórmula 1 y la definición de la Serie del Rey

Arranca el día con Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports que reúne la información que marca la agenda. Cruz Azul se alista para enfrentar al Inter Miami por la Campeones Cup, mientras Lionel Messi vuelve a ser protagonista ante la posibilidad de vivir uno de sus últimos partidos con la selección de Argentina.

La Liga MX también entra en la conversación después de que Toluca asumiera el liderato del Apertura 2026 tras vencer a Puebla. Además, Mateo Chávez y Armando “Hormiga” González están listos para entrar en acción en la Europa League y continuar con la presencia mexicana en el fútbol europeo.

También analizamos el calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2027 y repasamos la definición de la Liga Mexicana de Beisbol, donde los Toros de Tijuana conquistaron la Serie del Rey tras superar a los Olmecas de Tabasco. Sigue el análisis, las noticias y la conversación deportiva en Peloteando, a través de Claro Sports.

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