¿Se alista para el debut? James Rodríguez vive su primer banderazo en Atlético Nacional

Los hinchas de Atlético Nacional recibieron a James Rodríguez con su respectivo banderazo previo al juego contra Inter de Bogotá.

Banderazo Atlético Nacional | Vizzor

Todo apunta a que Bogotá podría estar presenciando el debut de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional. Uno de los mejores futbolistas de la toda la historia de Colombia arribó a la capital de la república después de haber sido presentado el pasado domingo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los hinchas no se hicieron esperar y colmaron las inmediaciones del hotel Hilton, sede de concentración del ‘verdolaga’, en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, James Rodríguez vivió su primer banderazo como jugador del verde paisa y espera tener minutos en el partido del próximo miércoles 16 de septiembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

JAMES RODRÍGUEZ Y TODOS EN NACIONAL EN EL FOCO DE LOS HINCHAS 🟢



👉🏻 En la previa de Internacional vs. Nacional, los seguidores del 'verdolaga' hicieron el tradicional banderazo en Bogotá



Desde ya el volante cucuteño siente cariño y admiración 🫡 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽🇨🇴… pic.twitter.com/cSIh9zrgZl — Gol Caracol (@GolCaracol) September 16, 2026

A partir de las 8:20 de la noche, rodará en el balón en el escenario capitalino que tendrá un lleno total en sus tribunas. Más de 30 mil aficionados asistirán a lo que podría ser el debut de James Rodríguez en el Fútbol Profesional Colombiano después de varios años de estar en el balompié extranjero.

¿Jugará James Rodríguez con Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá?

Todos los caminos conducen a que el debut del nuevo número 23 de Atlético Nacional será en el capital de la república. Confirmada la baja de Edwin Cardona por lesión. Se abre aún más la posibilidad de ver al ídolo colombiano por lo menos un par de minutos en el juego válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Vale la pena recordar que, el último partido del volante ‘cafetero’ de 35 años fue el 7 de julio ante Suiza. Juego que significó la eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026. James arribó a Atlético Nacional al último día de periodo de transferencia y ya ha anunciado su retiro del fútbol de selecciones.

Un segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026 que será colmado de viejos conocidos del balompié ‘tricolor’. James Rodríguez en Atlético Nacional, Jackson Martínez en el Deportivo Independiente Medellín, Hugo Rodallega con Santa Fe, Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios y Nicolás Benedetti en el Deportivo Cali.

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