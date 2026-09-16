Borregos CCM vs Borregos CEM en vivo: horario y dónde ver el partido de la ONEFA 2026

El Corral de Plástico recibe su primer partido de la Liga Mayor 2026, cuando el Tec CEM reciba a sus hermanos del CCM, en partido que podrás seguir por Claro Sports

¿Quién pasa el Borregos CCM vs Borregos CEM? | Claro Sports

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Estado de México debutan en casa este fin de semana en la Liga Mayor ONEFA 2026, cuando reciban a sus hermanos del Tec CCM en el Corral de Plástico y podrás seguir las acciones por la multiplataforma de Claro Sports.

Friday Night Lights en Atizapán de Zaragoza para recibir el primer partido de locales en 2026 para el Tec CEM, que inicia una nueva era con el coach Héctor Palacios al frente del programa. Para iniciar la campaña, a los lanudos mexiquenses les tocó medirse en condición de visitantes a los dos programas de la Anáhuac, dividiendo resultados.

Borregos CCM será el rival y ellos tuvieron un itinerario diametralmente opuesto, ya que jugaron de locales en las primeras dos semanas, pero los dirigidos por Hugo Lira tuvieron la nada envidiable tarea de medirse a los finalistas del año pasado, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey. Cayeron en ambos, por lo que necesitan estrenar el casillero de victorias para volver a los Playoffs tras alcanzar las semifinales en 2025.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario completo de la Liga Mayor ONEFA 2026

ONEFA 2026: ¿Dónde ver en vivo el Borregos CCM vs Borregos CEM?

El partido de la semana 3 de la Liga Mayor lo podrás seguir en vivo este viernes 18 de septiembre, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por la multiplataforma de Claro Sports.

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026

Tras las primeras dos jornadas de la Liga Mayor, hay tres equipos invictos: Auténticos Tigres, Pumas CU y Borregos Monterrey. Solo cuatro equipos todavía no conocen la victoria, incluyendo a Borregos CCM, aunque les tocó el itinerario más complicado al recibir a los dos equipos regios, los finalistas de las últimas cuatro temporadas.

Hay siete programas con marca de 1-1 en este arranque de la campaña 2026 del fútbol americano colegial en México, incluyendo a Borregos CEM. Los mexiquenses van en el sexto lugar, ya que han permitido más puntos que Aztecas y Borregos Puebla. Ganaron a Leones Anáhuac Cancún con una paliza en la semana 1 como visitantes, pero volvieron para caer ante la Anáhuac México Norte el anterior fin de semana. En la semana 3 debutarán finalmente ante su afición en el Corral de Plástico.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Auténticos Tigres UANL 2 0 21 Pumas CU 2 0 55 Borregos Monterrey 2 0 80 Aztecas UDLAP 1 1 35 Borregos Puebla 1 1 44 Borregos CEM 1 1 45 Leones Anáhuac México Norte 1 1 48 Borregos Guadalajara 1 1 49 Burros Blancos IPN 1 1 55 Águilas Blancas IPN 1 1 75 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57 Linces UVM 0 2 38 Borregos CCM 0 2 80

MÁS INFORMACIÓN: El calendario de partidos que Claro Sports transmitirá de la ONEFA

¿Cuáles son los cambios en el formato de la ONEFA 2026?

Para la temporada 2026 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, tenemos el formato de las últimas campañas: 14 equipos que buscan terminar entre los ocho mejores para jugar los Playoffs, mientras que el último desciende a la Conferencia Nacional.

El calendario lo conforman nueve partidos en 10 semanas, con una de descanso, pero la novedad de 2026 fue la forma en que se hizo el rol de juegos. Para ello, se crearon dos grupos a partir de las posiciones de la temporada regular de 2025: Pares y Nones.

NONES : Auténticos Tigres, Borregos CCM, Borregos CEM, Borregos Guadalajara, Linces UVM, Leones Anáhuac México Norte, Zorros CETYS.

: Auténticos Tigres, Borregos CCM, Borregos CEM, Borregos Guadalajara, Linces UVM, Leones Anáhuac México Norte, Zorros CETYS. PARES: Águilas Blancas IPN, Aztecas UDLAP, Borregos Monterrey, Borregos Puebla, Burros Blancos IPN, Leones Anáhuac Cancún, Pumas CU.

Cada equipo jugará ante los seis rivales de su sector y tres juegos contra programas del otro grupo.

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