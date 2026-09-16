Flores amarillas para este 2026: ¿Cuándo se regalan y por qué?

La tradición inspirada en Floricienta vuelve a tomar fuerza en septiembre; conoce la fecha y el significado de este detalle

Flores amarillas 2026: ¿Qué día se regalan y a quién? | Reuters

Las flores amarillas volverán a ser protagonistas durante este mes de septiembre de 2026, una tradición que se ha extendido en México y otros países de América Latina a través de redes sociales y referencias de la cultura popular. Aunque no se trata de una celebración oficial, la costumbre establece una fecha específica para regalar estos detalles y expresar cariño, amistad o buenos deseos. En Claro Sports te contamos cuándo se regalan y por qué.

Flores amarillas 2026: ¿Qué día se regalan y a quién?

En 2026, las flores amarillas se regalarán el próximo lunes 21 de septiembre. La fecha está relacionada con el inicio de la primavera en países del hemisferio sur, particularmente Argentina, donde surgió parte de esta tendencia. En México, septiembre coincide con el inicio del otoño, pero la tradición también se adoptó en el país a través de las redes sociales.

No existe un tipo de flor obligatorio para seguir esta costumbre. Los arreglos pueden incluir girasoles, rosas, tulipanes, margaritas o gerberas, así como flores elaboradas con papel. El elemento que identifica la tendencia es el color amarillo, mientras que el destinatario puede ser una pareja, un familiar o una amistad.

¿Cuál es el origen de la tradición de regalar flores amarillas en septiembre?

El origen de esta tendencia está relacionado con Floricienta, telenovela juvenil argentina creada por Cris Morena y estrenada en 2004. Dentro de la historia protagonizada por Florencia Bertotti, las flores amarillas aparecen vinculadas con el deseo de recibir este detalle de la persona amada.

La canción “Flores Amarillas” ayudó a convertir ese elemento de la ficción en una referencia asociada con el amor, la ilusión y los nuevos comienzos. Con el paso de los años, usuarios de TikTok, Instagram y otras plataformas retomaron la canción y comenzaron a publicar videos en los que mostraban la entrega de ramos amarillos durante septiembre, con fragmentos de la canción como: “Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas”.

La fecha se relacionó con la llegada de la primavera al hemisferio sur y posteriormente la tendencia se extendió a otros países de Latinoamérica. Con el crecimiento de las redes sociales, las flores amarillas pasaron de ser una referencia de la serie a convertirse en una tradición que también se utiliza para expresar amistad, afecto y buenos deseos.

¿Dónde ver Floricienta, la serie que dio origen a regalar flores amarillas? Streaming

Para quienes quieran conocer el origen de la tradición, Floricienta está disponible en HBO Max en América Latina, incluyendo México. La plataforma cuenta con las dos temporadas de la producción estrenada en 2004, protagonizada por Florencia Bertotti.

La historia sigue a Florencia, una cantante que se enamora de Federico, un empresario, mientras enfrenta distintas situaciones que ponen a prueba su relación.

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