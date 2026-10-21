Peloteando, en vivo | Miércoles 21 de octubre

La jornada 13 mueve la pelea por la Liguilla, mientras la Champions deja noticias para los mexicanos y la NBA vive el inicio de una nueva etapa

Este miércoles 21 de octubre, Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, analiza los resultados de la jornada 13 del Apertura 2026, que comienza a definir el panorama rumbo a la Liguilla. Chivas rompió una racha de cuatro partidos sin ganar tras vencer 1-0 a Necaxa, resultado que lo llevó provisionalmente al segundo lugar de la tabla. En contraste, Tigres quedó al borde de la eliminación después de caer 0-2 ante León en el Estadio Universitario. Además, América buscará defender el liderato general cuando visite al Atlas, que intentará acercarse a la cima del campeonato.

En el fútbol internacional, el PSG terminó con el invicto del Barcelona al imponerse 4-2 en la tercera jornada de la Champions League, resultado que significó la primera derrota de la temporada para el conjunto dirigido por Hansi Flick. La actividad europea también dejó noticias para los futbolistas mexicanos: Obed Vargas debutó en la Champions League con el Atlético de Madrid durante el empate 1-1 ante Stuttgart, mientras que Santiago Gimenez permaneció en la banca en la derrota del Porto frente al PSV Eindhoven.

Por su parte, la NBA también acapara la atención con el debut de LeBron James como jugador de los Philadelphia 76ers, quienes derrotaron 106-100 a los New York Knicks en el Madison Square Garden. El estadounidense contribuyó con 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para arruinar la celebración de los actuales campeones. Estos temas y el análisis de la actualidad deportiva forman parte de la agenda de Peloteando, este miércoles 21 de octubre, a través de Claro Sports.