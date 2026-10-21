Pumas y una tradición que se desvanece: ¿dónde quedaron sus últimos canteranos?

La tradición formadora de Pumas, bajo la lupa: 36 canteranos debutaron desde 2020, pero pocos lograron consolidarse

La cantera de Pumas ha sido parte de la identidad del conjunto universitario. Durante años, el club ha mantenido la tradición de abrir las puertas del primer equipo a futbolistas formados en sus fuerzas básicas, con la expectativa de que puedan construir una carrera en Primera División y a la postre brillar en el fútbol internacional. Nombres como Hugo Sánchez, Luis García y Jorge Campos se volvieron referentes no solo del equipo auriazul, sino del fútbol mexicano.

En el pasado reciente, la historia ha cambiado. Debutar con la camiseta auriazul no ha sido el inicio de una trayectoria exitosa. Algunos jugadores apenas tuvieron oportunidades, otros encontraron espacio en distintos equipos y solo unos cuantos consiguieron mantenerse. Erik Lira es uno de los ejemplos de lo que puede surgir de la cantera universitaria, aunque su consolidación llegó lejos de Pumas: pasó de debutar con los auriazules a convertirse en capitán de Cruz Azul y de la Selección Mexicana. Su historia contrasta con la de otros futbolistas de las últimas generaciones, cuyos caminos los llevaron a la Liga de Expansión, a buscar oportunidades en otro club o dejar el fútbol.

De los últimos 36 debuts, 17 no llegaron a jugar 10 partidos Los registros del 2020 al 2026 muestran que debutar con Pumas no ha significado necesariamente conseguir un lugar dentro del plantel o tener estabilidad. Aunque 36 jugadores provenientes de las fuerzas básicas tuvieron la oportunidad de presentarse con el primer equipo, casi la mitad no alcanzó diez apariciones.

De los futbolistas considerados en este periodo, 17 disputaron menos de diez partidos, lo que representa el 47.2% de los debutantes. En contraste, únicamente ocho consiguieron superar la barrera de los 50 encuentros, equivalente al 22.2% del total.

Los números de la cantera de Pumas | Claro Sports

La diferencia resulta todavía más evidente al revisar los casos de quienes apenas tuvieron participación. Miguel Carreón, José Navarro, Marco Hernández, Jonathan Flores y Sebastián Venegas registraron un partido cada uno con Universidad Nacional.

Otros cinco futbolistas, Jacob Morales, Gael Rodríguez, Edgar Alaffita, Daniel González y Mateo Casares, acumularon dos apariciones. En total, 13 de los 36 canteranos disputaron como máximo dos encuentros con Pumas. Estas cifras muestran una diferencia entre el número de oportunidades concedidas para debutar y la continuidad que han tenido los futbolistas dentro del equipo.

¿Qué ha cambiado en las fuerzas básicas de Pumas?

Ante este panorama, hablamos con Joaquín Beltrán, canterano y ex capitán de de los universitarios, quien habló en exclusiva para Claro Sports sobre los cambios en la filosofía del club, la falta de continuidad de los canteranos y cómo la búsqueda de un título ha influido en las oportunidades para los futbolistas formados en la institución.

“Pumas dejó de invertir y dejó de voltear a ver a su cantera“, afirma el ‘Capi’ Beltrán. “Creo que lo más importante es que sí debutaron algunos jóvenes en estos últimos años, pero ninguno tuvo continuidad. Fueron uno o dos partidos, por ahí alguno se equivocaba y desafortunadamente ya no tenían seguimiento”.

Para Beltrán, el proceso de formación también requiere permitir que los jugadores acumulen experiencia, incluso cuando cometen errores durante sus primeras apariciones, algo que contrasta con lo que sucedía en el pasado.

“Cuando le vas a dar la oportunidad a jóvenes, tienes que entender que al final también es una curva de aprendizaje el poderte equivocar. Entonces sí creo que ha cambiado la filosofía, ha cambiado la mística del club y desafortunadamente cada vez vemos menos futbolistas surgidos de la cantera”, explicó Beltrán.

El defensa bicampeón en el Clausura 2004 y Apertura 0004 también recordó que Pumas acostumbraba desarrollar futbolistas en posiciones como la portería y la delantera, una práctica que considera que ha disminuido. “Pumas siempre generaba, o en un alto porcentaje generaba, sus nueves y generaba sus porteros. Y hace tiempo que no ha sido así“.

¿Quiénes son los canteranos que más partidos han disputado con Pumas desde 2020?

De estos 36 jóvenes canteranos, Pablo Bennevendo es el futbolista que más encuentros ha disputado con Pumas, con un total de 151 apariciones desde su presentación en el Apertura 2021. El defensa permanece con los auriazules y encabeza una lista en la que solamente ocho jugadores consiguieron alcanzar al menos 50 partidos.

El segundo lugar corresponde a Jorge Ruvalcaba, quien debutó en el Clausura 2022 y acumuló 100 encuentros antes de continuar su carrera en la MLS. Detrás aparece Santiago Trigos, también surgido durante el Clausura 2022, con 99 participaciones y sigue en el equipo.

Pablo Monroy ocupa la cuarta posición con 76 partidos desde su debut en el Clausura 2023. El futbolista continúa en Pumas y forma parte del grupo que ha conseguido sumar minutos después de su presentación en Primera División.

Erik Lira el canterano de Pumas | Imago 7

La lista continúa con Erik Lira y Jerónimo Rodríguez, ambos con 59 encuentros, aunque sus trayectorias tomaron caminos distintos después de abandonar al equipo. Ricardo Galindo aparece con 55 participaciones y Jesús Rivas completa el grupo con 51. Por debajo de ellos se encuentra Marco García, quien disputó 46 encuentros, seguido de Ángel Rico, con 35, y Ángel Azuaje, con 33. Los dos últimos permanecen en Pumas y todavía tienen la posibilidad de incrementar sus registros.

Precisamente, la salida de Erik Lira es uno de los casos que Joaquín Beltrán considera representativos de lo que ha ocurrido con los futbolistas formados en Pumas. El exjugador señaló que algunos canteranos abandonaron la institución cuando comenzaban a ganar protagonismo, por lo que terminaron de desarrollar sus carreras en otros equipos.

“Jesús Gallardo, Alan Mozo y el mismo Erik Lira son jugadores que apenas empezaban a trascender y a figurar en Pumas, y rápidamente eran vendidos. Terminaban su preparación o su consolidación, esa es la palabra, en otras instituciones”, comentó.

Beltrán también hizo referencia a la presencia que algunos de estos jugadores alcanzaron posteriormente con la selección mexicana. “Hemos visto a dos de ellos, sobre todo, inclusive ser pilares de la selección mexicana”, añadió.

¿La falta de títulos alejó a Pumas de su tradición de formar futbolistas?

La cantidad de futbolistas que han recibido su primera oportunidad con Pumas ha variado entre campeonatos. El Clausura 2022, Clausura 2023 y Apertura 2025 fueron los torneos con más debuts, con cinco jugadores cada uno, según datos de la Liga MX.

Durante 2020, Universidad Nacional debutó a dos futbolistas en el Clausura y a tres en el Apertura. La tendencia se mantuvo en 2021, cuando tres jugadores se incorporaron al primer equipo en cada uno de los dos campeonatos.

Para 2022, la cifra aumentó a cinco debuts durante el Clausura, aunque descendió a uno en el Apertura. Un comportamiento similar se presentó en 2023, con cinco incorporaciones en el primer semestre y solamente una en el segundo.

En 2024 se registró una disminución en las oportunidades para los canteranos, con dos debuts en el Clausura y uno en el Apertura. La situación cambió durante 2025, cuando cuatro futbolistas tuvieron su presentación en el primer torneo del año y cinco más lo hicieron en el segundo, para un total de nueve, la mayor cantidad anual del periodo analizado. Sin embargo, el ritmo de incorporaciones volvió a disminuir en 2026. Después de un Clausura sin debuts, el Apertura registra únicamente la presentación de Kléber Carranza.

Kléber Carranza, jugador de Pumas | Imago 7

Más allá de las variaciones en la cantidad de debutantes, el ‘Capi’ Beltrán considera que la búsqueda de un campeonato ha influido en las decisiones de las directivas de Pumas y en las oportunidades que reciben los jugadores formados en la institución.

“Creo que la urgencia de un título, de romper esa sequía de 15 años sin ser campeón, ha provocado que las diferentes directivas que han estado al frente del equipo hayan cambiado esa filosofía y esa mística de apostar por los canteranos y complementarlos con jugadores no formados en México o con algunos mexicanos que se llegaban a adaptar de muy buena manera al equipo”, explicó.

Desde su perspectiva, la composición del plantel refleja esa transformación en la manera de construir el equipo. “Hoy vemos un plantel lleno de jugadores no formados en México o de jugadores que vienen de otras instituciones y muy pocos canteranos”, sostuvo.

Beltrán también planteó que algunas transferencias podrían responder a la necesidad de obtener recursos para incorporar futbolistas, aunque relacionó estas decisiones con el cambio de filosofía que identifica en Universidad Nacional.

“No sé, recursos para igual contratar a otros futbolistas, pero va de la mano de lo que hemos platicado del cambio radical de mística y la filosofía que ha tenido Pumas”, señaló.

Los datos muestran que Pumas ha mantenido la incorporación de jugadores provenientes de sus fuerzas básicas, pero la cantidad de debuts no ha estado acompañada por una continuidad equivalente dentro del primer equipo.

La tradición universitaria de formar futbolistas continúa reflejándose en la cantidad de jugadores que reciben una oportunidad en Primera División. Sin embargo, los números de los últimos años muestran que el desafío no está únicamente en debutar canteranos, sino en conseguir que puedan construir una trayectoria dentro del primer equipo.