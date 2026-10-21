Boyacá Chicó, al borde del descenso: las cuentas que necesita para seguir en la Liga BetPlay

La derrota ante Pereira y el triunfo de Cúcuta complicaron a Boyacá Chicó. Estos son los resultados que necesita para seguir en primera división en 2027.

Boyacá Chicó podría descender | VizzorImage.

Boyacá Chicó atraviesa uno de los momentos más complicados de su temporada y quedó al borde del descenso en el fútbol colombiano. El conjunto boyacense depende ahora de una combinación de resultados que parece casi imposible para conservar su lugar en la primera división de cara a 2027, cuando todavía tiene cinco partidos por disputar en la Liga BetPlay 2026-II.

La derrota 2-0 frente a Deportivo Pereira y la victoria de Cúcuta Deportivo por 1-0 ante Atlético Nacional complicaron todavía más el panorama de los ajedrezados. Mientras el equipo matecaña volvió al triunfo en el campeonato después de nueve jornadas, el conjunto motilón consiguió tres puntos fundamentales en su lucha por mantenerse en la máxima categoría y, de paso, se metió en la pelea por un cupo a los cuadrangulares semifinales.

¿Qué necesita Boyacá Chicó para evitar el descenso?

La situación del equipo de Tunja es crítica en la tabla del descenso. Aunque Jaguares también registra un promedio de 0,88, Boyacá Chicó tiene una desventaja considerable por los puntos acumulados durante las últimas tres temporadas: suma 98 unidades en 111 partidos disputados. Esta situación lo deja con un margen de maniobra muy reducido para intentar mantenerse en la primera división.

Por su parte, Cúcuta Deportivo mejoró su promedio a 1,12, con 37 puntos en 33 encuentros, y superó parcialmente a Internacional de Bogotá y Alianza Valledupar, ambos con un promedio de 1,11. Estos movimientos en la clasificación aumentaron la presión sobre el conjunto ajedrezado, que necesita sumar de manera urgente y esperar tropiezos de sus rivales directos.

Las cuentas que dejan a Chicó al borde de jugar en la B en 2027

El panorama es todavía más complicado porque Boyacá Chicó está a 25 puntos de Alianza Valledupar y a 26 de Internacional de Bogotá, cuando solamente le quedan 15 unidades por disputar. Por esta razón, el equipo dirigido por John Jaime Gómez necesita ganar sus cinco compromisos restantes y esperar que Cúcuta Deportivo no sume ningún punto más en lo que resta del campeonato.

De acuerdo con las cuentas del periodista José Orlando Ascencio, de El Tiempo, ese escenario le permitiría al conjunto boyacense conservar la categoría por un margen mínimo. Cúcuta terminaría con un promedio de 0,9737, mientras que Chicó alcanzaría 0,9741. Sin embargo, se trata de una posibilidad que depende de que se cumplan todos los resultados favorables para los ajedrezados, por lo que cualquier tropiezo podría acabar con sus esperanzas.

¿El descenso de Boyacá Chicó podría definirse este viernes?

El futuro del equipo de Tunja podría quedar prácticamente sentenciado este viernes, cuando reciba a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia. Una derrota en este compromiso complicaría todavía más sus opciones de permanencia y podría dejarlo sin margen para seguir peleando por un lugar en la primera división, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

Después de ese encuentro, Boyacá Chicó tendrá que enfrentarse a Junior, Deportivo Cali, Internacional de Bogotá y Llaneros. Serán cinco finales para un equipo que está obligado a ganar y que, además, deberá seguir de cerca lo que ocurra con Cúcuta Deportivo y los demás clubes involucrados en la lucha por evitar el descenso.

De confirmarse la pérdida de categoría, sería la cuarta vez que Boyacá Chicó desciende a la segunda división, después de hacerlo en 2016, 2018 y 2021. El club afronta así una de las semanas más determinantes de su temporada, con la obligación de sumar todos los puntos posibles y la esperanza de que una combinación de resultados le permita prolongar su permanencia en el fútbol colombiano.

Te puede interesar