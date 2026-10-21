Khvicha Kvaratskhelia se rompe el cruzado y apunta a perderse toda la temporada con el PSG

El georgiano sufrió una lesión de rodilla ante el Barcelona en Champions League, compartió un mensaje sobre su recuperación y recibió el apoyo de Cristiano Ronaldo

El atacante representa una dura baja para los parisinos | Reuters

El Paris Saint-Germain recibió una de las noticias más complicadas de la temporada 2026-27. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que prácticamente lo deja fuera de competencia por el resto de la campaña. El conjunto francés confirmó este miércoles 21 de octubre que el atacante georgiano necesitará una intervención quirúrgica, después de abandonar el partido contra el Barcelona en la Champions League.

La lesión ocurrió durante la victoria del PSG por 4-2 sobre el Barcelona en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. El futbolista de 25 años tuvo que abandonar el encuentro al minuto 59 después de una disputa de balón con Xavi Espart. Aunque el equipo de Luis Enrique consiguió los tres puntos, la pérdida de una de sus principales figuras ofensivas terminó por opacar el resultado.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Kvaratskhelia y cómo afecta su lesión al PSG?

El PSG publicó un parte médico en el que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y la necesidad de una operación en los próximos días. El club no estableció una fecha para su regreso, pero los primeros pronósticos sitúan su recuperación entre nueve y doce meses. De cumplirse ese escenario, el extremo georgiano no volvería a jugar durante la temporada 2026-27 y podría reaparecer hasta la siguiente campaña.

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La acción que provocó la lesión se produjo cuando Kvaratskhelia disputó un balón con Espart. El atacante realizó un movimiento desafortunado con la rodilla derecha y cayó sobre el césped con evidentes gestos de dolor. Necesitó asistencia para retirarse del terreno de juego y las primeras exploraciones médicas encendieron las alarmas. Los estudios posteriores confirmaron el daño ligamentario que ahora lo obliga a afrontar un proceso prolongado de rehabilitación.

La ausencia de Kvaratskhelia representa un problema para Luis Enrique, quien pierde a uno de los protagonistas de la conquista europea del PSG y al jugador elegido como el más valioso de la última final de la Champions League. El cuerpo técnico tendrá que redistribuir las responsabilidades ofensivas, con alternativas como Désiré Doué, Maghnes Akliouche y Ferran Torres. La situación se complica porque Ousmane Dembélé y Marquinhos también sufrieron lesiones musculares frente al Barcelona y permanecerán varias semanas bajo tratamiento.

El mensaje de Kvaratskhelia tras su lesión y las palabras de Cristiano Ronaldo

Después de conocer el diagnóstico, Kvaratskhelia compartió un mensaje a través de Instagram, en el que expresó sus dudas sobre lo ocurrido, recordó su preparación para el encuentro y explicó la importancia de su fe durante este momento. El futbolista reconoció que no estaba preparado para afrontar una lesión de esta magnitud, pero también prometió trabajar para regresar a las canchas.

En la primera parte de su publicación, el atacante reflexionó sobre las oraciones que acostumbra realizar antes de cada partido: “Mucha gente me ha preguntado sobre esta situación. Muchos incluso han dicho que, si todos los futbolistas del mundo rezaran, los partidos terminarían en empate. Puede que eso fuera cierto, pero antes de cada partido le pedía a Dios que me permitiera salir del campo sano y salvo. Sin embargo, fue en vano”.

El futbolista continuó con una reflexión sobre la preparación que había tenido para enfrentar al Barcelona y la dificultad de aceptar el diagnóstico: “No ha pasado mucho tiempo, pero hay una pregunta que sigue dando vueltas en mi cabeza: ¿por qué precisamente yo? Nunca dejé de darlo todo. Probablemente me preparé para este partido mejor que para cualquier otro de mi vida. Pensé que estaba preparado para todo, pero no para esto”.

En la última parte de su publicación, Kvaratskhelia relacionó su lesión con su fe y dejó una promesa para sus seguidores: “Aun así, entiendo que Dios me eligió a mí y, si con esto protegí a otros futbolistas que estaban en el campo, estoy dispuesto a pasar estos meses entre trabajo, dolor y lágrimas. Sé que tengo que regresar más fuerte por mi gente, que siempre está a mi lado. No les fallaré, lo prometo. No desperdiciaré ni un segundo. Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos pronto”.

La publicación también recibió una respuesta de Cristiano Ronaldo, quien utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje de apoyo. El delantero portugués destacó las dificultades que enfrentan los futbolistas durante la recuperación de una lesión y le pidió al georgiano que mantuviera la confianza: “Las batallas más duras en el fútbol son a menudo las que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara. Pero nunca olvides lo que te trajo tan lejos y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantén viva la llama. Lo mejor está por venir”.

La recuperación de Kvaratskhelia será uno de los principales asuntos médicos del PSG durante los próximos meses. El atacante deberá superar primero la intervención quirúrgica y posteriormente un proceso de rehabilitación antes de recuperar el ritmo de competencia. Mientras tanto, Luis Enrique tendrá que encontrar soluciones para afrontar la Ligue 1 y la Champions League sin uno de sus jugadores más determinantes. El plazo definitivo de su baja dependerá de la evolución médica, aunque las primeras estimaciones apuntan a que su temporada terminó de manera anticipada.