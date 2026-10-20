Omonia vs Benfica, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

Los equipos de Chipre y Portugal buscan mantener su paso perfecto en la Europa League; sigue el partido en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

Omonia vs Benfica, en vivo | Claro Sports

La UEFA Europa League 2026-27 continúa este jueves 22 de octubre con el partido entre Omonia Nicosia y Benfica, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. El conjunto de Chipre recibirá al equipo portugués en el Estadio GSP de Nicosia, en un enfrentamiento entre dos clubes que comenzaron el torneo con resultados favorables y que buscan mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

Omonia llega con seis puntos después de vencer 1-0 al Celta de Vigo y 3-0 al Celje, mientras que Benfica también suma seis unidades en sus dos primeros compromisos. Ambos equipos afrontan esta jornada con la posibilidad de conseguir su tercera victoria consecutiva y fortalecer sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda de la competición europea.

¿A qué hora inicia la transmisión del Omonia vs Benfica hoy 22 de octubre?

El encuentro entre Omonia Nicosia y Benfica se disputará este jueves 22 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio GSP de Nicosia, Chipre. El partido forma parte de la tercera jornada de la UEFA Europa League 2026-27 y comenzará a las 22:00 horas locales.

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Para los aficionados en México, la UEFA señala a Claro Sports como la opción de transmisión del encuentro. Claro Sports Premium también ofrece partidos seleccionados de la Europa League cada jormada.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Omonia vs Benfica en la Europa League 2026

Omonia y Benfica llegan a la tercera fecha de la Europa League 2026-27 con seis puntos cada uno después de dos jornadas disputadas. Ambos conjuntos mantienen una marca perfecta en la presente edición y buscarán extender su racha en el enfrentamiento de este jueves.

El equipo chipriota comenzó su participación con una victoria de 1-0 sobre el Celta de Vigo y posteriormente derrotó 3-0 al Celje como visitante. Por su parte, el Benfica registra dos triunfos y una diferencia de cinco goles a favor, de acuerdo con la clasificación oficial de la UEFA.

En cuanto a los antecedentes directos, no se dispone de cinco enfrentamientos previos entre ambos clubes en esta competición. El duelo de Nicosia permitirá medir a dos equipos que llegan invictos a la tercera jornada de la fase de liga.

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