Olympiacos mantiene el invicto y toma el liderato de la Copa de Grecia; Hormiga González no fue convocado

El mexicano no fue convocado para este partido, ya que el estratega le dio descanso para los próximos compromisos de Liga y Europa League

El Olympiacos se queda con los tres puntos | Claro Sports

GS MARKO 0 V 2 Olympiakos de El Pireo SEDE: Estadio Municipal de Markópulo

El Olympiacos continúa con paso firme en la Copa de Grecia. El conjunto de El Pireo derrotó 0-2 al GS Marko en el Estadio Municipal de Markópulo, en partido correspondiente a la jornada 4 del certamen. Con anotaciones de Manolis Saliakas y David Carmo, el equipo dirigido por Imanol Alguacil consiguió su tercera victoria y llegó a nueve puntos para instalarse en la cima de la clasificación, manteniendo su condición de invicto. El encuentro se disputó sin la presencia del delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, quien no fue convocado debido a los próximos encuentros en la Superliga de Grecia y la Europa League.

Desde los primeros minutos, el Olympiacos asumió el control del encuentro con una propuesta ofensiva que le permitió instalarse en territorio rival. Los visitantes encontraron espacios por las bandas y generaron aproximaciones sobre la portería defendida por Alexandros Exarchos. La superioridad quedó reflejada en las estadísticas durante la primera media hora, cuando los dirigidos por Alguacil registraban 70 por ciento de posesión y cinco disparos, tres de ellos a portería.

La insistencia visitante encontró recompensa al minuto 15. Una jugada iniciada con un saque de banda por el costado derecho terminó con un servicio al área para Marius Mouandilmadji, quien dejó el balón a Christos Filis. El futbolista griego retrasó la pelota hacia Manolis Saliakas, que conectó un potente disparo de derecha, de primera intención, para superar a Exarchos y abrir el marcador. La anotación permitió al Olympiacos manejar el ritmo del encuentro y buscar espacios para ampliar la diferencia.

El GS Marko intentó responder al minuto 24, cuando Youssef El Arabi recibió un pase filtrado a espaldas de la defensa y sacó un disparo desde un ángulo complicado, pero Balsa Popovic intervino para evitar el empate. Olympiacos recuperó la iniciativa y generó oportunidades mediante disparos de Paschalis Toufakis y Christos Filis. Antes del descanso, Marius Mouandilmadji también tuvo una ocasión con un remate de cabeza que terminó por encima del travesaño, por lo que el marcador se mantuvo 0-1 al término de la primera mitad.

El complemento comenzó con una reacción del conjunto local, que adelantó líneas y encontró espacios para comprometer a la defensa visitante. Lucas Necul se convirtió en uno de los principales generadores de peligro. Primero, al minuto 53, probó suerte con un disparo desde fuera del área. Dos minutos después, el argentino recibió un servicio desde la izquierda, controló dentro del área y conectó un remate cruzado que obligó a Popovic a realizar una intervención determinante para conservar la ventaja. David Carmo completó la acción con un despeje de cabeza sobre la línea.

Ante la presión del GS Marko, Imanol Alguacil recurrió a su banca para recuperar profundidad ofensiva. Al minuto 61 ingresaron Leon Bailey y Roman Yaremchuk en sustitución de Gelson Martins y Marius Mouandilmadji. Los movimientos permitieron al Olympiacos recuperar presencia en campo contrario. Apenas dos minutos después, Gustavo Puerta aprovechó una equivocación del rival en la salida y habilitó a Toufakis, quien desperdició una oportunidad para aumentar la ventaja con un disparo desviado.

El segundo gol llegó al minuto 70, cuando el Olympiacos aprovechó una jugada a balón parado. Gustavo Puerta ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y David Carmo se elevó por encima de Dimitrios Stamou para conectar un cabezazo que terminó en el segundo poste de la portería defendida por Exarchos. La anotación del defensor portugués significó el 0-2 y dio tranquilidad al conjunto visitante, que encontró en la pelota detenida la manera de ampliar una ventaja que había estado en riesgo durante los primeros minutos del complemento.

Con la diferencia de dos anotaciones, el Olympiacos administró los últimos minutos y recuperó el dominio de la posesión. Yaremchuk todavía buscó aumentar la cuenta al minuto 80, pero su disparo dentro del área fue bloqueado por un defensor. Alguacil aprovechó el cierre para realizar nuevos movimientos y asegurar el resultado. El triunfo permitió al Olympiacos alcanzar nueve puntos, sumar su tercera victoria y colocarse como líder invicto de la Copa de Grecia, en una jornada en la que la ausencia del mexicano Armando González dejó pendiente su participación en el torneo.