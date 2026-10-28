Posibles alineaciones de América de Cali vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Escarlata va comandando una pelea ‘mano a mano’ con Atlético Nacional y Deportivo Cali para lograr la ventaja deportiva.

América de Cali vs Fortaleza: posibles nóminas | Claro Sports

El próximo jueves llega con un buen plato de fútbol en el Pascual Guerrero. El América, ya clasificado, espera seguir con paso firme para obtener la ventaja deportiva rumbo a los cuadrangulares. Es por eso que deberá buscar la victoria ante Fortaleza, el próximo jueves, en aras de alcanzar a Atlético Nacional e instalarse en la cúpula.

Los Escarlatas, luego de vencer al Cúcuta, ya aseguraron el boleto a la fase semifinal. Ahora queda pendiente saber en qué posición llegará a la próxima instancia. Del otro lado, los Amix, en medio de la floja campaña que van orquestando, vienen de rescatar una igualdad frente al Deportivo Cali. Esto debe saber rumbo al cotejo de este jueves 29 de octubre a las 6:15 p.m. (hora COL).

Posible alineación del América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Marlon Torres, Dany Rosero, Ómar Bertel; José Cavadía, Rafael Carrascal; Yeison Guzmán, Tilman Palacios, Luis Quiñones y Tomás Ángel. DT: David González.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Franco Pulicastro, Sebastián Navarro, Jhoiner Salas y Sebastián Herrera. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, reprogramado por la quinta fecha, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará minuto a minuto todas las emociones del compromiso.

Últimos cinco partidos de América de Cali

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 16.

21.10.2026 | Barranquilla 0-4 América de Cali | Cuartos de Copa.

18.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali | Fecha 15.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín | Fecha 14.

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali | Fecha 13.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.

11.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-2 Fortaleza (9-8 en penales para SFE) | Octavos de Copa.

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.

04.10.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza | Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Camilo Colmenares (Boyacá).

Camilo Colmenares (Boyacá). Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: Jeefry Herrera (Atlántico).

Jeefry Herrera (Atlántico). Cuarto árbitro: Kevin Rosero (Valle).

Kevin Rosero (Valle). VAR: Luis Picón (Antioquia).

Luis Picón (Antioquia). AVAR: Juan Camilo García (Antioquia).

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