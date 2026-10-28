Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 6 hoy, miércoles 28 de octubre

Sigue en vivo la etapa 6 de la Vuelta a Guatemala 2026: transmisión, recorrido hacia San Marcos y clasificación general.

Etapa 6 Vuelta a Guatemala 2026 en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos a una nuvea jornada de ciclismo en Guatemala! Mira aquí la transmisión en vivo de la etapa 6 de la Vuelta a Guatemala 2026, que se disputa este miércoles 28 de octubre entre San Cristóbal, Totonicapán, y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. El recorrido anunciado de 147 kilómetros abre la segunda mitad de la competencia, con un circuito inicial y sectores de montaña que pueden modificar la clasificación. Acompaña la jornada mediante la señal de la Federación Guatemalteca de Ciclismo en el siguiente reproductor.

Así se vivió la etapa 5 de ayer

¿Dónde ver en vivo la etapa 6 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La transmisión de la sexta etapa se podrá seguir en el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, mediante el reproductor incorporado en esta nota.

Recorrido de la sexta etapa: ¿por dónde pasa la Vuelta a Guatemala hoy?

La jornada comienza en San Cristóbal, Totonicapán, y contempla un circuito de cinco vueltas por sectores de El Migrante, la autopista, Salcajá y Paxtocá. Después, el pelotón continuará hacia Quetzaltenango y Palestina de los Altos, antes de completar el recorrido en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Los 147 kilómetros programados combinan el trabajo de los equipos en el circuito con las exigencias de los ascensos posteriores. Con diferencias pequeñas entre los principales aspirantes, la montaña ofrece una nueva oportunidad para atacar el liderato o defender las posiciones conseguidas durante las primeras cinco etapas.

Metas volantes y premios de montaña de la etapa 6

El itinerario contempla tres metas volantes y dos premios de montaña. Los pasos de velocidad están ubicados en Salcajá y en el aeropuerto de Quetzaltenango, mientras que los ascensos puntuables se concentran en la segunda parte del recorrido.

Premio Ubicación Kilómetro Primera meta volante Salcajá 24 Segunda meta volante Salcajá 58.4 Tercera meta volante Aeropuerto de Quetzaltenango 97.5 Montaña de primera categoría Palestina 125 Montaña de cuarta categoría Santa Irene 131.7

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 antes de la etapa 6

Cristian Rico inicia la sexta etapa como líder, con un acumulado de 21:07:01 y apenas cuatro segundos de ventaja sobre Alejandro Granados. El guatemalteco Wilson Chonay ocupa el tercer puesto, a 37 segundos, y buscará aprovechar su buen momento para acercarse a la cima.

Posición Ciclista Tiempo o diferencia 1 Cristian Rico 21:07:01 2 Alejandro Granados +0:04 3 Wilson Chonay +0:37 4 Jhonatan Steven Chaves +1:56 5 Luis Daniel Oses +3:26

¿Quién ganó la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Wilson Chonay ganó la etapa reina en Quetzaltenango y consiguió su segunda victoria en esta edición, después de haber celebrado también en Coatepeque durante la tercera jornada. El representante del Hino-One-La Red-Suzuki superó a Cristian Rico en el cierre, mientras Jhonatan Steven Chaves completó el podio. Aunque terminó segundo en la etapa, Rico consiguió arrebatarle el liderato general a Alejandro Granados, quien llegó cuarto. Ese cambio dejó una lucha ajustada por el suéter amarillo antes de la salida hacia San Marcos.

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