Charlyn Corral, tras ser galardonada en el Balón de Oro: “Yo también soy una estrella”

La goleadora de Pachuca reflexionó sobre su trayectoria, sus objetivos con la Selección Mexicana y las condiciones que necesita el fútbol femenil para crecer

Charlyn celebra su galardón y manda un mensaje a las futbolistas mexicanas

Charlyn Corral regresó este miércoles 28 de octubre a la Ciudad de México con un reconocimiento que marca un capítulo en su trayectoria y en la historia del fútbol mexicano. Tras recibir el premio a la Mejor Delantera del Año durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, Inglaterra, la futbolista de Pachuca Femenil compartió sus primeras impresiones ante los medios de comunicación y reflexionó sobre el camino que recorrió para alcanzar este logro.

A su llegada al aeropuerto capitalino, la atacante reconoció que todavía asimilaba lo ocurrido durante la ceremonia, especialmente por el contraste entre la forma en que llegó al evento y la atención que recibió después de subir al escenario. “Yo llegué a la gala sin que nadie me pelara, esa es la realidad”, confesó la seleccionada nacional, quien aseguró que a lo largo de su carrera se ha acostumbrado a trabajar sin estar necesariamente bajo los reflectores.

El reconocimiento convirtió a Corral en la primera futbolista mexicana, tanto en la rama femenil como varonil, en recibir un galardón durante la ceremonia del Balón de Oro. La delantera obtuvo el Trofeo Gerd Müller, distinción que compartió en su categoría correspondiente con el inglés Harry Kane, después de una temporada en la que, de acuerdo con Pachuca, registró 49 goles en 49 partidos durante el periodo considerado para la premiación.

Para la futbolista de 35 años, el premio también representa una oportunidad para reconocer su propio recorrido. Aunque aseguró que siempre ha confiado en sus capacidades, admitió que hubo etapas en las que se preguntó si sus esfuerzos serían suficientes para alcanzar el reconocimiento internacional. “Ya me lo creo. Yo creo que hay momentos donde, no que dudes, pero a veces crees que lo que hagas no va a ser suficiente”, expresó.

Corral recordó que su trayectoria ha estado acompañada de obstáculos, momentos de incertidumbre y decisiones que pusieron a prueba su continuidad en el fútbol. Sin embargo, considera que su mentalidad ha sido determinante para mantenerse en competencia, tanto durante su paso por Europa como desde su regreso a México, donde se convirtió en una de las principales goleadoras de la Liga MX Femenil.

“Yo veo estrellas, pero yo también soy una estrella”, afirmó al recordar su convivencia con otras figuras del fútbol internacional durante la ceremonia. La mexicana explicó que compartir espacio con futbolistas de distintas ligas le permitió dimensionar sus logros y reconocer que también pertenece a ese grupo por lo conseguido dentro de la cancha.

Charlyn Corral no descarta regresar al fútbol europeo

El reconocimiento también abrió una reflexión sobre su futuro profesional. Aunque actualmente milita en Pachuca, equipo al que llegó en 2021 después de jugar en el fútbol europeo, Corral dejó abierta la posibilidad de emprender otra etapa fuera de México. Durante su visita a Londres reconoció que le habría gustado competir en Inglaterra, aunque por ahora mantiene su compromiso con las Tuzas.

“A mí me hubiera gustado jugar allá, pero nunca es tarde, ¿no? Ojalá que las piernas todavía me rindan, pero no me cierro puertas nunca a nada. Por ahora estoy aquí”, comentó. La delantera recordó que llegó a Pachuca con la intención de contribuir al crecimiento del fútbol femenil y construir una historia con el club, objetivos que considera que ha cumplido durante su estancia en la institución.

Otro de los asuntos que abordó fue su participación con la Selección Mexicana. Corral aseguró que mantiene la motivación para continuar representando al país y contribuir al objetivo de regresar a una Copa del Mundo. También señaló que su disposición para ayudar al equipo se mantiene independientemente de si comienza los encuentros como titular o ingresa de cambio.

Más allá de los resultados individuales, la atacante espera que su reconocimiento sirva como referencia para las nuevas generaciones de futbolistas mexicanas. En ese sentido, subrayó la importancia de la preparación mental, la constancia y el respaldo familiar para que las niñas que comienzan a practicar este deporte puedan desarrollar sus capacidades.

“La competencia es afuera y nosotros nos tenemos que impulsar”, manifestó al señalar que las jugadoras mexicanas deben apoyarse entre ellas en lugar de considerar a sus compatriotas como sus principales rivales. Corral también recordó sus orígenes y expresó su deseo de que las niñas que estudian en escuelas públicas o juegan en las calles encuentren oportunidades para desarrollarse en el fútbol.

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Charlyn Corral pide mejores condiciones para el fútbol femenil mexicano

La ganadora del premio a la Mejor Delantera del Año también aprovechó su encuentro con la prensa para enviar un mensaje a los directivos del fútbol mexicano. Aunque reconoció los avances de los últimos años, consideró que todavía existen aspectos por mejorar y que el desarrollo de las futbolistas necesita inversiones que vayan más allá de los salarios.

“Se tiene que apostar por buenas instalaciones, campos, gimnasios, que haya scouting, porque hay muy buenas jugadoras, pero a veces no las buscan”, señaló. Para Corral, contar con infraestructura y mecanismos de detección de talento permitiría ampliar las oportunidades para las futuras generaciones y fortalecer la competencia en el país.

Finalmente, la atacante aseguró que el reconocimiento recibido en Londres no representa el cierre de su carrera, sino una motivación para continuar. Con nuevos objetivos individuales y colectivos, Corral considera que todavía tiene mucho por aportar a Pachuca y a la Selección Mexicana, mientras busca prolongar su trayectoria y aprovechar el impulso que le deja su primer reconocimiento en la gala del Balón de Oro.