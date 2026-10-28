La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea hoy miércoles 28 de octubre

La Asamblea de La Granja VIP 2026 se celebra este 28 de octubre con tres participantes nominados y la posibilidad de sumar nuevos nombres

La Granja VIP quiénes son los nominados de este miércoles | Instagram

La octava semana de La Granja VIP 2026 continúa este miércoles 28 de octubre con la Asamblea, una dinámica en la que los participantes deberán votar por sus compañeros para definir quiénes se sumarán a la lista de nominados. La competencia llega a esta etapa con Rafael Mercadante, Natalia Alcocer y Niurka Marcos en riesgo de eliminación, mientras el resto de los concursantes buscará evitar un lugar en la tabla.

Las decisiones que se tomen durante la Asamblea podrían modificar el rumbo de la competencia, después de que las pruebas y los beneficios obtenidos por algunos participantes determinaran las primeras nominaciones.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta antes de la Asamblea de este miércoles 28 de octubre, tres participantes se encuentran en la tabla de nominación de la octava semana:

Rafael Mercadante: es parte de los nominados por el Legado de Azalia, la última eliminada.

Natalia Alcocer: fue enviada directamente a la tabla por Mario ‘Mono’ Osuna, quien obtuvo el Poder de la Herradura durante la gala de eliminación del domingo 25 de octubre, después de superar a Rafael Mercadante en una competencia.

Niurka Marcos: se convirtió en la tercera nominada el martes 27 de octubre, luego de perder el Duelo de Nominación frente a Ivonne Montero.

La Asamblea permitirá incorporar a otros participantes a la lista mediante los votos de sus compañeros. Las diferencias entre algunos concursantes también podrían influir en las decisiones. Durante la Asamblea del 21 de octubre, Rafael Mercadante recibió votos de participantes como Mario Osuna, Azalia Ojeda y Manelyk González, mientras que el propio Osuna fue señalado por Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Kevyn Contreras.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

Los seguidores de La Granja VIP pueden participar en las votaciones del programa a través de los canales digitales de TV Azteca. El procedimiento permite respaldar a los concursantes que forman parte de las dinámicas habilitadas por la producción, incluida la elección de quién acompañará a Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’, en la habitación del Capataz.

Para participar, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de votaciones de La Granja VIP.

Localizar la votación que se encuentre habilitada.

Consultar los nombres de los participantes disponibles.

Seleccionar al granjero al que se desea apoyar.

Asignar los votos de acuerdo con las indicaciones del sistema.

Enviar la selección y comprobar que la participación haya quedado registrada.

También es posible votar mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Para hacerlo, los usuarios deben ingresar a la plataforma, localizar el apartado de La Granja VIP y acceder a la sección correspondiente.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de este miércoles 28 de octubre podrá seguirse a través de Azteca UNO, a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, como parte de la programación de la segunda temporada de La Granja VIP 2026.

El reality mantiene transmisiones de lunes a viernes en ese horario, con las diferentes dinámicas que determinan la permanencia de los participantes, entre ellas las pruebas del Capataz, el Duelo de Nominación, la Asamblea, la Salvación y la Traición.

Por su parte, las galas de eliminación se realizan los domingos a las 20:00 horas, cuando se conoce al concursante que debe abandonar la competencia. Disney+ ofrece una transmisión las 24 horas del día, los siete días de la semana, para los usuarios que cuenten con una suscripción activa.