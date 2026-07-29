Tigres se queda sin los líderes de su época dorada: Nahuel Guzmán es el último sobreviviente

Con la salida del estratega argentino, sumada al adiós de André-Pierre Gignac, el arquero Nahuel Guzmán se convirtió en el último sobreviviente

La identidad de Tigres cambió por completo en cuestión de semanas. Lo que durante más de una década fue una base sólida de futbolistas que conquistó títulos y marcó una época en la Liga MX, hoy prácticamente ha desaparecido.

La renuncia de Guido Pizarro como director técnico, apenas en la Jornada 2 del Apertura 2026, representa mucho más que un cambio en el banquillo: simboliza el cierre definitivo de una generación que convirtió al club universitario en uno de los protagonistas del futbol mexicano.

Con la salida del estratega argentino, sumada al adiós de André-Pierre Gignac, el arquero Nahuel Guzmán se convirtió en el último sobreviviente de la etapa más gloriosa de Tigres.

La renuncia de Guido Pizarro aceleró el fin de una era

La salida de Guido sorprendió tanto por el momento como por la forma. Hace poco más de un año y medio dejó el futbol profesional para asumir el reto de dirigir al equipo en el que se convirtió en capitán e ídolo. La apuesta parecía tener el respaldo de la directiva, incluso después de quedarse cerca de conquistar títulos.

Durante su gestión, llevó a Tigres a una final de Liga MX y a otra de la Concacaf Champions Cup, aunque ambas terminaron con el subcampeonato.

Sin embargo, el inicio del Apertura 2026 cambió el panorama. Los malos resultados, los abucheos en el Estadio Universitario y el desgaste con la afición terminaron por precipitar una decisión que pocos esperaban tan temprano en el torneo.

A ello se sumó el desacuerdo del técnico con la planeación deportiva del club, especialmente tras la salida de Ángel Correa y la ausencia de refuerzos de peso para mantener el nivel competitivo del plantel.

André-Pierre Gignac se fue sin la despedida que esperaba la afición

Antes de la salida de Guido Pizarro, Tigres ya había vivido otro momento que marcó a sus seguidores.

André-Pierre Gignac, máximo goleador en la historia del club, dejó de formar parte del proyecto deportivo para el Apertura 2026. El delantero francés se marchó después de escribir una de las páginas más importantes en la historia de la institución: registró 219 goles y conquistó cinco títulos de Liga MX, además de sumar otros campeonatos y reconocimientos individuales que enriquecieron el legado del club auriazul.

Pese a su trayectoria, Tigres todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre su salida ni un homenaje institucional, una situación que ha generado críticas entre la afición.

Nahuel Guzmán, el último símbolo de la época dorada

Con Guido Pizarro fuera del banquillo y Gignac alejado del equipo, Nahuel Guzmán quedó como el único futbolista que permanece de aquella generación que transformó la historia de Tigres.

El arquero argentino continúa como titular y uno de los líderes del vestidor, aunque ahora comparte esa responsabilidad con jugadores como Fernando Gorriarán y Juan Brunetta, quienes representan la nueva base del plantel.

Sin embargo, ninguno de ellos formó parte del grupo que construyó la época más exitosa en la historia reciente del club.

Tigres enfrenta el reto más grande desde el inicio de su época dorada

Más allá de los cambios de nombres, Tigres atraviesa un proceso de transformación institucional.

En apenas unos meses, el club perdió a su máximo goleador, dejó salir a una de sus principales figuras ofensivas con la partida de Ángel Correa y ahora también se quedó sin el entrenador que representaba el último vínculo directo entre el exitoso equipo de la década pasada y el nuevo proyecto.

La gran incógnita para la directiva será determinar si esta renovación viene acompañada de un proyecto deportivo capaz de mantener a Tigres entre los protagonistas de la Liga MX o si, por el contrario, marca el inicio de un periodo de transición más largo de lo esperado.

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