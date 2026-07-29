Juárez vs Pumas en vivo, Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 3

Los fronterizos buscan su primera victoria del torneo, ante un conjunto auriazul que quiere ligar su segundo triunfo tras vencer al Toluca

Partidos en vivo: Juárez vs Pumas | Claro Sports

Los Pumas de la UNAM visitan a los Bravos de Juárez en la cartelera inaugural de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este viernes 31 de julio, el Olímpico Benito Juárez será el escenario del encuentro entre felinos y fronterizos, en un duelo que se disputará a las 21:00 horas tiempo del centro de México y que se podrá seguir en vivo por televisión o vía streaming a través de la señal de FOX y Azteca Deportes.

El equipo local llega con la urgencia de conseguir su primera victoria del campeonato. Después de dos fechas Juárez marcha en el último lugar de la tabla con cero puntos y una diferencia de -2, con cero goles anotados y dos recibidos. Par de derrotas por la mínima hasta el momento, primero ante el Puebla y después contra Chivas.

Del otro lado estarán unos Pumas que tienen un triunfo y una derrota en dos jornadas. Los auriazules se presentaron con descalabro de 0-3 ante Pachuca, sin embargo para la segunda fecha sumaron tres puntos al vencer de visita al Toluca. Estos números tienen al cuadro capitalino en la duodécima posición de la clasificación.

Rumbo a la Jornada 3 🔜



Con intensidad y compromiso de dejar el 100 % en la cancha, seguimos afinando cada detalle para nuestro siguiente compromiso. 💪🐾



¿Ya vieron quién regresó? 🥥⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/TnSRS6v3Dl — PUMAS (@PumasMX) July 28, 2026

Fecha, horario y dónde ver el Juárez vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre los Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM se disputará este viernes 31 de julio del 2026, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El compromiso se podrá seguir en vivo y en directo en territorio mexicano a través de la señal de FOX y Azteca Deportes. Como cada encuentro, las acciones también estarán disponibles en el tradicional minuto a minuto de Claro Sports, donde te llevaremos toda la previa, alineaciones confirmadas, estadísticas, resultado y goles al momento.

Alineaciones probables del Juárez vs Pumas para la jornada 3 de la Liga MX 2026

Los Pumas cuentan con plantilla completa para visitar a Juárez. El conjunto auriazul recupera a Adalberto Carrasquilla e incorpora a su refuerzo, Luciano Herrera, además de contar con Esteban Solari en el banquillo tras perderse el juego contra Toluca por suspensión. Por su parte, Juárez también arriba con plantel completo para buscar su primer triunfo del semestre.

Juárez.- Sebastián Jurado, Javier Aquino, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Óscar Ortega, Manuel Mayorga, Ricardinho, Denzell Garcia, Guilherme, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán.

Sebastián Jurado, Javier Aquino, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Óscar Ortega, Manuel Mayorga, Ricardinho, Denzell Garcia, Guilherme, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán. Pumas.- Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Pedro Vite, Víctor Arteaga, Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales.

Antecedentes y últimos resultados del Juárez vs Pumas en la Liga MX

Pumas tiene a favor los antecedentes y los últimos resultados ante Juárez. Los felinos registran cinco triunfos, tres derrotas y dos empates en sus más recientes 10 duelos directos frente a los Bravos. Si nos enfocamos únicamente a los duelos disputados en la frontera, el balance de los últimos cinco duelos indica tres victorias de los locales, un empate y un triunfo de UNAM.

Pumas 4-2 Juárez | Jornada 16 | Clausura 2026

Juárez 3-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2025

Juárez 1-1 Pumas | Play In | Clausura 2025

Pumas 0-0 Juárez | Jornada 15 | Clausura 2025

Juárez 1-2 Pumas | Jornada 3 | Apertura 2024

Pumas 1-0 Juárez | Jornada 1 | Clausura 2024

Juárez 4-1 Pumas | Jornada 5 | Apertura 2023

Pumas 2-1 Juárez | Jornada 1 | Clausura 2023

Juárez 3-1 Pumas | Jornada 17 | Apertura 2022

Juárez 0-1 Pumas | Jornada 12 | Clausura 2022

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 3?

Con todo este panorama, los pronósticos en las casas de apuestas favorecen ligeramente a Juárez. En Caliente MX el momio para la victoria de los dirigidos por Pedro Caixinha es de +154 (es decir que ganarías 154 pesos por cada 100 apostados), mientras que el triunfo de los pupilos de Solari aparece en +168. El resultado que mejor paga es el empate, con un +240.

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