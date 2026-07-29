Resultado de MiLoto hoy, 28 de julio de 2026: estos son los números ganadores

El más reciente sorteo del MiLoto dejó a más de seis mil ganadores, aunque el premio mayor no cayó en esta ocasión.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Uno de los juegos de azar que mayor demanda tiene en el país es el MiLoto, el cual posee un formato sencillo y con tendencia a caer seguido. Es por eso que muchos colombianos se inclinan por esa actividad de entretenimiento. En ese sentido, en Claro Sports le informamos sobre los resultados más recientes del último sorteo, que dejó a más de seis mil ganadores.

Resultado de MiLoto de este martes, 28 de julio de 2026

Números ganadores: 01 – 27 – 28 – 33 – 35.

01 – 27 – 28 – 33 – 35. Nuevo acumulado: $230 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los Resultados del sorteo N.º 0579 de MiLoto del martes 28 de julio de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 6.135 ganadores!🎉



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Así puede jugar al MiLoto

La dinámica es bien sencilla. Se deben escoger cinco números dentro del 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. Con cada ocasión en que no cae el acumulado del premio mayor, va aumentando. El ganador del pozo es el jugador que consiga acertar el pronóstico completo.

Premios del MiLoto: paso a paso para reclamarlos

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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