Concacaf responde a FIFA y cuestiona el plan para abrir el Mundial a capital privado

La confederación criticó la medida tomada sin consulta previa, mientras Infantino pidió respaldo a las federaciones con incentivos económicos directos

La respuesta de Concacaf a FIFA | Reuters

La propuesta de la FIFA para incorporar inversionistas privados a la explotación comercial de sus torneos abrió una disputa entre los organismos que administran el fútbol internacional. Concacaf cuestionó que un proyecto de esta magnitud se hiciera público sin una consulta previa, mientras Gianni Infantino envió una carta a las 211 federaciones miembro para explicar el modelo, los recursos disponibles y el plazo para respaldarlo.

El proyecto contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una filial que concentraría los derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, licencias y la operación comercial de competiciones como el Mundial y el Mundial de Clubes. La empresa tendría una valoración inicial de 20 mil millones de dólares y podría captar hasta 4 mil 200 millones mediante la venta de participaciones minoritarias a inversionistas externos.

Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise



"Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release.



We are deeply concerned by the lack of due process.



We share the disappointment of many within our… — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 29, 2026

Concacaf reclama falta de consulta y debido proceso

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe aseguró que no participó en las conversaciones que dieron forma al proyecto. De acuerdo con su postura, “Concacaf tuvo conocimiento de este asunto únicamente a través de informes de los medios”, antes de recibir información mediante un comunicado de prensa difundido por la FIFA.

La organización encabezada por Victor Montagliani señaló que “nos preocupa profundamente la falta de debido proceso” y expresó su inconformidad porque la iniciativa alcanzó un nivel avanzado antes de ser discutida con las confederaciones, las asociaciones nacionales y otros sectores involucrados en la administración de las competencias.

Concacaf también recordó que las entidades rectoras no son propietarias del fútbol, sino responsables de administrarlo. En su mensaje sostuvo que “somos los custodios del deporte” y que cualquier determinación sobre su estructura económica debe responder al interés de las competiciones, los jugadores, las federaciones y los aficionados, por encima de los beneficios para grupos privados.

La confederación cerró su postura con un llamado a tomar decisiones bajo criterios de “buena gobernanza, procesos sólidos y una gestión a largo plazo”. Su respuesta coincidió con las objeciones de la UEFA y la Confederación Asiática, organismos que también afirmaron no haber sido consultados antes del anuncio de FIFA Forward Enterprise.

La reacción tiene un peso adicional debido a que Concacaf participó en la organización del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La región acaba de albergar el torneo que la FIFA utilizó como punto de partida para justificar una nueva etapa comercial, después de que Infantino proyectara ingresos superiores a 15 mil millones de dólares durante el ciclo 2023-2026.

Infantino fija plazo y ofrece recursos a las federaciones

En medio de las críticas, Gianni Infantino mandó una carta a las 211 asociaciones nacionales para presentar la propuesta como una oportunidad de financiamiento. El presidente de la FIFA fijó el 19 de septiembre de 2026 como fecha límite para que las federaciones manifiesten su intención de participar en el programa vinculado con la nueva empresa.

Según la carta revisada por Associated Press, cada federación que respalde el proyecto podría acceder a 20 millones de dólares extraordinarios para infraestructura, centros de entrenamiento, selecciones, competencias, futbol base y desarrollo femenil. A esa cantidad se sumarían otros 20 millones del programa FIFA Forward correspondientes al ciclo 2027-2030.

El documento también señala que, si la propuesta no recibe el apoyo necesario, las asociaciones conservarían el financiamiento previamente contemplado, pero no accederían a los recursos derivados de la entrada de capital privado. Esa diferencia económica entre aprobar o rechazar el plan provocó cuestionamientos sobre la libertad con la que las federaciones podrán tomar su decisión.

La FIFA sostiene que la participación será voluntaria y que conservará el control de la filial. Según el organismo, los inversionistas tendrían acciones minoritarias, no intervendrían en las operaciones y tampoco decidirían sobre calendarios, reglamentos o formatos deportivos. La aprobación requerirá el respaldo de la mayoría de las asociaciones miembro y la autorización del Consejo de la FIFA.

Thrive Eternal, vinculada con el empresario Joshua Kushner, aparece como posible inversionista principal, mientras que J.P. Morgan participa como asesor del proceso. La FIFA argumenta que la estructura permitiría reinvertir los ingresos en países con menor capacidad económica y distribuir los beneficios comerciales de sus torneos entre todas las federaciones.

El debate, sin embargo, no se limita al porcentaje de acciones que conservaría la FIFA. Concacaf puso el foco en la forma en que se diseñó y comunicó el proyecto, al considerar que una decisión capaz de modificar el futuro comercial del Mundial no debe avanzar sin información completa, consulta institucional y participación de quienes forman parte de la estructura internacional del fútbol.

UEFA insiste en su postura: ¿qué dicen las otras confederaciones?

La UEFA publicó un segundo comunicado después de conocer que la FIFA fijó un plazo para que sus asociaciones miembro respalden la propuesta o pierdan la posibilidad de recibir el pago extraordinario. “Esto dice todo lo que hay que saber sobre este plan”, señaló el organismo europeo, que aseguró haber sostenido conversaciones con distintos sectores del fútbol y detectar una oposición cada vez mayor al proyecto.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

El organismo también elevó el tono contra la administración de Gianni Infantino al afirmar que la FIFA no puede utilizar el deporte para “enriquecerse ellos y sus amigos”. La UEFA sostuvo que el desarrollo del futbol debe realizarse mediante un modelo que coloque primero a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados, en lugar de entregar parte de sus operaciones comerciales a inversionistas externos.

A las críticas se sumó European Football Clubs, organización anteriormente conocida como ECA y encabezada por Nasser Al-Khelaifi. El colectivo que representa a los clubes europeos expresó una “seria preocupación” porque el proyecto fuera divulgado sin una consulta previa y pidió que cualquier decisión con impacto en el ecosistema del futbol sea examinada con todas las partes involucradas.

La Confederación Asiática de Futbol también manifestó su decepción y aseguró que no fue consultada antes del anuncio. La AFC reconoció que pueden explorarse nuevas vías de financiamiento, pero advirtió que una iniciativa de esta magnitud debe sostenerse en la transparencia, la buena gobernanza y una consulta significativa. El organismo pidió información suficiente y tiempo para revisar las consecuencias jurídicas, comerciales, estratégicas y administrativas del modelo.

La postura asiática coincide con la de Concacaf, que dijo haberse enterado del proyecto por los medios de comunicación y después mediante el boletín de la FIFA. Con UEFA, AFC y Concacaf cuestionando el procedimiento, la oposición ya no se limita a Europa, sino que alcanza a tres de las seis confederaciones y a diferentes federaciones nacionales que reclaman conocer todos los detalles antes de someter la propuesta a votación.

La presión también procede de las federaciones de Inglaterra y Francia, cuyos dirigentes afirmaron que no recibieron información previa. El punto compartido por las organizaciones no es solamente la entrada de capital privado, sino la forma en que FIFA diseñó, presentó y condicionó el respaldo económico al proyecto, una decisión que podría aumentar la resistencia antes del plazo señalado por Infantino.

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