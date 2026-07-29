¡Margarita Conde descresta! Oro para Colombia en el surf de Santo Domingo 2026

La cafetera destacó en la categoría de longboard y solamente requirió de siete pasos por olas para consolidar el triunfo.

Margarita Conde gana oro. – Federación Colombiana de Surf.

Aunque la historia del deporte colombiano no se ha caracterizado por ser especialmente fuerte en las disciplinas acuáticas, lo que viene sucediendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 da para pensar que puede venir una generación de atletas fuertes en las especialidades náuticas. Este miércoles, la cafetera Margarita Conde ha ganado medalla de oro en surf.

La cafetera destacó en la categoría de longboard, que, como su nombre lo indica, se practica sobre una tabla más larga. Su oponente en el duelo por la máxima distinción fue la puertorriqueña Jazmine Dean, en una contienda pactada por la sumatoria de lo que lograran hacer en los dos mejores pasos por las olas ofrecidas por las aguas costeras de la capital dominicana.

Bajo la evaluación de cinco jueces, las deportistas arrancaron con sus intentos y Conde logró impresionar las miradas atentas con su equilibrio y control de fricción sobre el líquido veloz y revuelto. Montó sobre siete olas, dejando los mejores promedios en la segunda con un 4,50 y en la tercera con un sobresaliente 7,67. Eso le valió el puntaje de 12,17 para la presea dorada.

Por su parte, Dean requirió de 11 ejercicios y arrancó mejor. Su segundo intento estuvo calificado con un 6,00 que llevó a pensar que iba a sostener la ventaja. No obstante, los demás pasos no le alcanzaron para superar lo que había hecho la cafetera y lo mejor que encontró fue un 5,50 en la novena ola. Así fue que sumó el 11,50 que la dejó con la medalla de plata.

Para llegar a este logro, Margarita Conde tuvo que pasar por tres rondas rondas anteriores que incluyeron hasta cuatro surfistas compitiendo en el mismo heat por un cupo a las siguientes instancias. Eso demuestra que no se trató del azar ni de encontrar las condiciones de mar adecuadas en una sola jornada, sino que su constancia le dio el mérito para ganar la disciplina de estas justas.

Actualmente y tras los buenos resultados obtenidos durante el martes, la delegación colombiana ya está consolidada en el segundo lugar del medallero general de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con una semana y media por delante, todavía quedan muchas opciones para que la bandera tricolor se ponga en alto.

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