Municipal vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Municipal Cartaginés, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 cerrará su primera jornada con un atractivo duelo entre Municipal y Cartaginés, dos clubes con aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria. Los Rojos buscarán aprovechar la localía para comenzar con una victoria y romper una deuda pendiente en el torneo, mientras que el conjunto costarricense intentará confirmar el protagonismo que ha mostrado en sus anteriores participaciones.

Municipal afrontará su tercera participación consecutiva en la Copa Centroamericana luego de clasificarse como subcampeón del Torneo Apertura 2025 de Guatemala. El conjunto escarlata intentará cambiar la historia en esta edición, ya que en sus dos presentaciones anteriores quedó eliminado durante la fase de grupos. Con el respaldo de su afición y la experiencia adquirida en el certamen, los Rojos buscarán dar el primer paso hacia una clasificación inédita a los cuartos de final.

Por su parte, Cartaginés disputará su tercera Copa Centroamericana tras conseguir el boleto como el equipo con más puntos de la tabla acumulada de la Primera División de Costa Rica 2025-26. Los Brumosos llegan con antecedentes positivos en la competición, luego de alcanzar los cuartos de final en las ediciones de 2023 y 2025. Además, acumulan un balance histórico de 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 16 partidos, cifra que los convierte en el tercer club costarricense con más encuentros disputados en la historia del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Municipal vs Cartaginés por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Municipal y Cartaginés se disputará el jueves 30 de julio a las 21:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, en la Ciudad de Guatemala. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Costa Rica.

Posibles alineaciones de Municipal vs Cartaginés para el partido de hoy

Ni Municipal ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Acevedo y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, Aubrey David; John Méndez, Yunior Pérez, Cristian Hernández; César Archila, Alejandro Cabeza y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Cartaginés: Kevin Briceño; José Quirós, Carlos Barahona, Randall Cordero, Luis Olivas; Manuel Morán, Luis Flores, Andrey Mora, Mauricio Villalobos, Juan Carlos Gaete; y José González. DT: Amarini Villatoro.

Así está el historial entre Municipal y Cartaginés

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Municipal y Cartaginés a lo largo de su historia de manera oficial.

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Municipal y Cartaginés?

Según el análisis de la IA, Municipal parte con un ligero favoritismo para quedarse con la victoria en este encuentro gracias a su condición de local en el Estadio El Trébol, el respaldo de su afición y el nivel competitivo que ha mostrado de forma constante en el fútbol guatemalteco y en competiciones internacionales. Sin embargo, Cartaginés llega como un rival con experiencia y argumentos para complicar el debut de los Rojos, por lo que se espera un partido parejo. La proyección de la IA le otorga a Municipal un 47% de probabilidades de ganar, frente a un 29% de empate y un 24% de opciones para Cartaginés, siendo el 2-1 el marcador más probable.

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