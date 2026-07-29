Herediano vs Marathón en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Herediano Marathón, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre Herediano y Marathón, dos clubes que buscarán comenzar con una victoria su camino en el torneo. El conjunto costarricense intentará hacer valer su experiencia en la competición y aprovechar la localía, mientras que el equipo hondureño aspira a dar el golpe como visitante y dar un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final.

Herediano disputará su cuarta participación consecutiva en la Copa Centroamericana tras clasificarse como el segundo mejor equipo de la tabla acumulada de la Liga Promerica 2025-26. El conjunto florense comparte con Saprissa el récord de 20 partidos disputados en la historia del torneo y, junto a Alajuelense, la marca de 10 empates, además de registrar un balance de 8 victorias, 10 igualdades y apenas 2 derrotas. Luego de alcanzar las semifinales en las ediciones de 2023 y 2024, el objetivo de los rojiamarillos será volver a instalarse entre los mejores equipos de la región, con Marcel Hernández como su máximo goleador histórico en la competencia con cuatro tantos.

Por su parte, Marathón afrontará su segunda participación en la Copa Centroamericana tras debutar en la edición de 2024. En su estreno internacional, el conjunto hondureño consiguió un registro de dos victorias y dos derrotas, aunque no le alcanzó para superar la fase de grupos, una barrera que intentará dejar atrás en esta campaña. Además, comparte con Olancho FC una curiosa marca en la historia del certamen: todos los goles anotados por ambos clubes en la Copa Centroamericana han sido convertidos exclusivamente por futbolistas hondureños, un dato que refleja el protagonismo del talento nacional dentro de sus planteles.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Herediano vs Marathón por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Herediano y Marathón se disputará el jueves 30 de julio a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Honduras.

Posibles alineaciones de Herediano vs Marathón para el partido de hoy

Ni Herediano ni Marathón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que José Giacone y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Herediano: Dany Carvajal; Everardo Rubio, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Darril Araya; Haxzel Quirós, Ronaldo Araya, Keyner Brown; Randall Leal, Emerson Bravo y Elías Aguilar. DT: José Giacone.

Marathón: Jonathan Rougier; Javier Arriaga, Javier Rivera, Kenny Bodden, Jose Aguilera; Damin Ramírez, Brian Farioli, Isaac Castillo; Alberth Elis, Nicolás Messiniti y Carlos Pérez. DT: Silvio Rudman.

Así está el historial entre Herediano y Marathón

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Herediano y Marathón a lo largo de su historia de manera oficial.

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Herediano y Marathón?

Según el análisis de la IA, Herediano parte como favorito para imponerse en este encuentro debido a la fortaleza que suele mostrar como local, la experiencia de su plantilla en competiciones internacionales y el buen momento con el que llega tras comenzar el semestre con una victoria administrativa en el torneo costarricense. Del otro lado, Marathón cuenta con argumentos para competir de igual a igual y buscar un resultado positivo en su estreno, pero la proyección favorece ligeramente al conjunto florense con un 55% de probabilidades de ganar, frente a un 26% de empate y un 19% de opciones para el equipo hondureño, siendo el 2-1 el resultado más probable según la IA.

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