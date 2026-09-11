Prácticas Libres 2 GP de España 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Quién ganó las Prácticas Libres 1 del GP de España 2026?

George Russell fue el piloto más rápido de las Prácticas Libres 1 en el Madring con un tiempo de 1:34.077, después de completar 28 vueltas. Mercedes arrancó el fin de semana con un contundente 1-2 gracias al segundo lugar de Andrea Kimi Antonelli, quien registró 1:34.363.

Ferrari apareció inmediatamente detrás con Charles Leclerc tercero y Lewis Hamilton cuarto, mientras que Max Verstappen completó los primeros cinco puestos. Checo Pérez finalizó 21º con un tiempo de 1:38.150, mientras que Valtteri Bottas cerró la clasificación con 1:38.818.