Prácticas Libres 2 GP de España 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Checo Pérez busca mejorar con Cadillac después de terminar penúltimo en la primera sesión del histórico estreno de Madring
¡Arranca la FP2 en el Madring!
FP2 60:00 | Luz verde en el pitlane para el inicio de la Segunda Práctica Libre en el Gran Premio de España. Los 22 pilotos tendrán una hora en el cronometro para seguir sumando experiencia en un circuito nuevo, con curvas y sectores de alto riesgo y dificultad.
Madrid recibe a Fernando Alonso
El piloto de Aston Martin será uno de los grandes protagonistas del fin de semana ante la afición española, que volverá a acompañar de cerca al bicampeón mundial en una cita especial para la Fórmula 1 y para el automovilismo ibérico.
¿Quién ganó las Prácticas Libres 1 del GP de España 2026?
George Russell fue el piloto más rápido de las Prácticas Libres 1 en el Madring con un tiempo de 1:34.077, después de completar 28 vueltas. Mercedes arrancó el fin de semana con un contundente 1-2 gracias al segundo lugar de Andrea Kimi Antonelli, quien registró 1:34.363.
Ferrari apareció inmediatamente detrás con Charles Leclerc tercero y Lewis Hamilton cuarto, mientras que Max Verstappen completó los primeros cinco puestos. Checo Pérez finalizó 21º con un tiempo de 1:38.150, mientras que Valtteri Bottas cerró la clasificación con 1:38.818.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de España?
Mercedes llega a Madrid como líder del campeonato de constructores con 468 puntos, respaldado además por el dominio de sus pilotos en la clasificación individual. Kimi Antonelli encabeza el Mundial con 267 unidades, 66 más que George Russell, mientras Ferrari ocupa el segundo lugar entre los equipos con 346 y Lewis Hamilton marcha tercero en el campeonato de pilotos con 191.
McLaren aparece en la tercera posición con 287 puntos, seguido por Red Bull con 204, mientras Racing Bulls completa los primeros cinco lugares con 75. Cadillac continúa su temporada de regreso a la Fórmula 1 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, en busca seguir desarrollando el monoplaza, sumar sus primeros puntos, y aprovechar un circuito nuevo para toda la parrilla.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de España 2026 de hoy 11 de septiembre?
Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de España 2026 comenzarán este viernes 11 de septiembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y concluirán a las 10:00 horas. Será la segunda actividad en pista del día en el circuito de Madring.
El programa continuará el sábado 12 de septiembre con la Práctica Libre 3 a las 04:30 horas, antes de la clasificación prevista para las 08:00. La carrera se disputará el domingo 13 de septiembre a partir de las 07:00, tiempo del centro de México.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de España F1 2026? Canales de TV y online
En México, toda la actividad del Gran Premio de España 2026 podrá seguirse en vivo a través de F1 TV. Además, los suscriptores de sistemas de televisión de paga como Izzi y Sky cuentan con acceso a las transmisiones del campeonato de Fórmula 1.