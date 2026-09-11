Levante vs Barcelona en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 5 de LaLiga 2026

El Barcelona de Hansi Flick tendrá una visita complicada en el Estadio Ciudad de Valencia, en busca de mantener el liderato de LaLiga frente al Levante

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Barcelona y Levante se enfrentan este domingo 13 de septiembre con dos realidades distintas: el conjunto catalán llega como líder invicto de LaLiga y con paso perfecto, mientras los Granotas buscan dar la sorpresa ante su afición y extender su fortaleza en el Ciutat de València. El equipo de Luís Castro ocupa el noveno puesto con cuatro puntos y destaca por su solidez defensiva, aunque su principal argumento está en casa, donde suma seis victorias consecutivas y viene de golear 5-2 al Real Betis. El equipo azulgrana, por su parte, atraviesa un inicio demoledor con 12 unidades de 12 posibles y una ofensiva que viene de marcar cinco goles al Valencia y otros cinco al Feyenoord en sus dos compromisos más recientes.

El cuadro de Hansi Flick llega con Lamine Yamal como una de sus principales amenazas tras marcar cinco goles en sus últimos tres partidos, además del aporte de Raphinha y Gabriel Jesus, quienes también dejaron su sello en la última goleada de Champions League. El Levante tendrá que afrontar el reto sin Etta Eyong ni Alejandro Primo, mientras el Barcelona mantiene las bajas de Frenkie de Jong, Eric Garcia, Roony Bardghji y Jesse Bisiwu.

Horario y dónde ver Levante vs Barcelona el partido de la jornada 5 de LaLiga 2026

El Levante recibe al Barcelona este domingo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de Valencia, en un partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga que representa una prueba importante para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato. Sigue en Claro Sports nuestro clásico minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego, además de estadísticas, comentarios y análisis en tiempo real.

México : 08:15 horas. | Sky Sports.

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Alineaciones probables del Levante vs Barcelona

Luis Castro tiene un dilema: la idea inicial apunta a repetir su 4-1-4-1, un sistema que buscará mantener el control de los espacios ante un Barcelona que podría apostar por su clásico 4-3-3 o por el 4-2-3-1 que parece funcionar a la perfección bajo las órdenes de Hansi Flick. Un choque de estilos que promete convertir la batalla táctica en uno de los principales atractivos del partido.

Levante : Mathew Ryan, Nacho Pérez, Adrián De la Fuente, Aissa Mandi, Manu Sánchez, Oriol Rey, Roger Brugué, Enzo Bardeli, Jon Ander Olasagasti, Thiago Fernández e Iván Romero.

: Mathew Ryan, Nacho Pérez, Adrián De la Fuente, Aissa Mandi, Manu Sánchez, Oriol Rey, Roger Brugué, Enzo Bardeli, Jon Ander Olasagasti, Thiago Fernández e Iván Romero. Barcelona: Joan García, João Cancelo, Andreas Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

Antecedentes y últimos resultados del Levante vs Barcelona en LaLiga

Barcelona llega con una clara ventaja sobre el Levante en sus últimos enfrentamientos, con cinco victorias y un empate en los seis partidos más recientes. El conjunto catalán ha mantenido el control de la rivalidad, con una ofensiva constante y apenas un partido sin triunfo en este periodo, mientras que el Levante no ha logrado superar al cuadro azulgrana en sus duelos recientes.

MÁS INFORMACIÓN: Barcelona aplasta al Feyenoord en el estreno goleador de Gabriel Jesus

Barcelona 3-0 Levante | 22 de febrero de 2026

| 22 de febrero de 2026 Levante 2-3 Barcelona | 23 de agosto de 2025

| 23 de agosto de 2025 Levante 2-3 Barcelona | 10 de abril de 2022

| 10 de abril de 2022 Barcelona 3-0 Levante | 26 de septiembre de 2021

| 26 de septiembre de 2021 Levante 3-3 Barcelona | 11 de mayo de 2021

| 11 de mayo de 2021 Barcelona 1-0 Levante | 13 de diciembre de 2020

| 13 de diciembre de 2020 Barcelona 2-1 Levante | 2 de febrero de 2020

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Levante vs Barcelona y cuánto paga?

El Levante parte como claro desfavorecido ante el Barcelona de acuerdo con las cuotas de Caliente MX. La victoria del conjunto local aparece con un momio de +1550, mientras que el empate se encuentra en +640 y el triunfo del Barcelona en +625. La diferencia refleja la confianza del mercado en un resultado favorable para el cuadro catalán, aunque las cuotas también dejan margen para una sorpresa del Levante o para un reparto de puntos.

En el mercado de goles, la tendencia resulta todavía más marcada: el over 2.5 aparece con una cuota de -350, mientras que el under 2.5 se ubica en +265. Este escenario apunta a un partido con alta expectativa ofensiva y al menos tres anotaciones como resultado más probable según las apuestas. En términos de valor, el triunfo del Barcelona luce como la opción más respaldada entre los tres resultados, mientras que el mercado de goles concede una ventaja clara al over 2.5.

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