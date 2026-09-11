¡Fin de semana de clásicos en Liga MX! Cruz Azul vs América y Monterrey vs Tigres paralizan la jornada 8

Tres grandes rivalidades del fútbol mexicano se disputarán el mismo fin de semana con mucho en juego

La jornada 8 estará cargada de intensidad con grandes rivalidades | Imago7

La jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX promete convertirse en una de las fechas más esperadas del torneo, ya que el calendario colocó tres de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano en un mismo fin de semana. El Clásico Joven entre Cruz Azul y América, además del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, serán los grandes atractivos de una fecha cargada de historia y presión. Ambos encuentros se llevarán a cabo el sábado 12 de septiembre.

Pero la actividad no termina ahí, pues al día siguiente también se disputará el enfrentamiento entre Chivas y Pumas en el Estadio Akron, un duelo entre dos instituciones con una rivalidad marcada por capítulos importantes dentro del balompié nacional. La combinación de partidos convierte a la fecha 8 en una jornada donde cada punto tendrá un valor especial.

El Clásico Joven, un duelo en el que se juega el orgullo

Sin duda, el partido que concentra más reflectores será el choque entre Cruz Azul y América en el Estadio Azteca. La Máquina llega como el vigente campeón del fútbol mexicano, mientras que Las Águilas atraviesan un gran momento al colocarse como líderes del Apertura 2026 bajo el mando de Guillermo Almada.

El enfrentamiento tendrá ingredientes especiales por la actualidad de ambos clubes. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, busca consolidar su recuperación después de un inicio complicado en el torneo, donde acumuló tres derrotas consecutivas antes de reencontrarse con la victoria. Ahora los Celestes intentarán sumar su tercer triunfo al hilo para regresar a los primeros puestos de la clasificación.

La rivalidad reciente muestra una gran paridad, pues desde la final del Clausura 2024, ambos equipos acumulan tres victorias por lado y cuatro empates en sus últimos 10 enfrentamientos. Sin embargo, América puede presumir haber superado a Cruz Azul en momentos importantes de Liguilla y quedarse con el campeonato en aquella histórica disputa por el título.

Gato Ortiz en la polémica jugada del Clausura 2024. | Imago7.

Las Águilas llegarán al compromiso con la necesidad de mantenerse en la parte alta de la tabla, especialmente porque tienen equipos como Chivas, Toluca, Tijuana y Atlas siguiendo de cerca su paso. Además, América buscará dejar atrás el golpe que significó no conquistar la Leagues Cup 2026 y caer ante León en el partido por el tercer lugar.

Tigres quiere despertar en el torneo con el Clásico Regio

El otro gran duelo de la jornada 8 será el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres en el Gigante de Acero. Los Rayados viven una realidad diferente a la de los felinos, pues mantienen un buen paso en el Apertura 2026, aunque llegan con la herida de perder la final de la Leagues Cup ante Toluca por 2-0.

Del otro lado aparecen unos Tigres que no han encontrado regularidad en el campeonato. El conjunto de la UANL marcha en la decimoquinta posición con apenas seis puntos, producto de una victoria y tres empates, una situación que ha generado presión después de la salida de Guido Pizarro.

El partido tendrá un ingrediente especial por la presencia de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo felino. El técnico mexicano es recordado con reconocimiento por la afición de Rayados debido a los títulos que consiguió con Monterrey, aunque su historia con Tigres también tiene capítulos particulares.

Vucetich durante el Apertura 2026 con Tigres | Imago7

Vucetich ya dirigió anteriormente al conjunto universitario e incluso estuvo al frente durante una etapa complicada en la década de los noventa. Uno de los recuerdos más marcados fue el descenso de 1996, cuando Tigres perdió precisamente ante Monterrey por 2-1, una derrota que quedó registrada en la historia de la institución.

Pumas, a sacudirse la maldición de Guadalajara ante Chivas

El duelo entre Chivas y Pumas en el Estadio Akron completa una jornada 8 llena de rivalidades. Ambos equipos cuentan con una historia importante dentro del fútbol mexicano, especialmente por los enfrentamientos que protagonizaron durante la lucha por el título en 2004.

Sin embargo, para los universitarios el reto será doble, ya que además de enfrentar a un Guadalajara que pelea por los primeros puestos del torneo, deberán terminar con una racha negativa jugando en territorio rojiblanco.

Pumas no gana en Guadalajara ante Chivas desde 2018, cuando consiguió una victoria por 2-1 en el Estadio Akron. Desde entonces han pasado casi ocho años sin que los auriazules puedan repetir un triunfo en la Perla Tapatía.

Pumas: así fue su última victoria como visitante ante Chivas. Imago 7

La espera para ganar en Jalisco fue todavía más larga antes de aquella victoria, pues tuvieron que pasar 36 años para que Pumas volviera a imponerse como visitante ante el Rebaño. Ahora los universitarios buscarán escribir un nuevo capítulo y cerrar una jornada de clásicos donde la historia, la presión y los puntos estarán en juego.

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