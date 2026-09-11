Ismael Rescalvo responde a quienes piden su salida de Alajuelense

Su equipo empató ante Marathón y buscará cerrar su pase a semifinales en Costa Rica.

Alajuelense rescató un empate en su visita al Marathón | @ldacr

Ismael Rescalvo volvió a referirse al momento que atraviesa Alajuelense después del empate 2-2 ante Marathón por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El entrenador español llegó al encuentro bajo una fuerte presión después de la derrota en el clásico frente a Saprissa y, consultado sobre los aficionados que reclaman su salida, aseguró que la respuesta debe darse dentro del terreno de juego.

“Lo que vale es entregarles noches como la de hoy”, afirmó Rescalvo, quien destacó especialmente la actuación de los manudos durante la segunda mitad. “Cada día es una oportunidad de crecer, estoy orgulloso de los jugadores que dirijo. Demostraron una actitud muy buena y, sobre todo, mantener este nivel de juego durante el tiempo, porque es lo que a la hinchada le gusta, ver al equipo entregarse como lo hizo hoy y ese es el camino”, agregó.

Rescalvo reconoció los problemas de Alajuelense

El técnico tampoco ocultó que Marathón consiguió complicar a Alajuelense durante varios pasajes del encuentro. Según explicó, el conjunto hondureño generó dificultades especialmente en la fase defensiva de los rojinegros, situación que obligó al cuerpo técnico a realizar ajustes durante el descanso para modificar el desarrollo del partido.

“Creo que el resultado es merecido, podíamos haber cerrado con victoria. En el primer tiempo hubo virtud del rival y nos dificultó la fase defensiva”, señaló. Rescalvo destacó además la reacción de su equipo y el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco, considerando que aportaron la frescura necesaria para sostener la búsqueda del empate.

Uno de ellos fue Ángel Zaldívar, quien consiguió el 2-2 después de haber sido uno de los jugadores más cuestionados por la afición. Rescalvo respaldó al delantero mexicano y consideró que el gol puede representar un punto de inflexión: “Lo venía buscando hace tiempo, es muy merecido, por cómo lo ha buscado y el gol le abre la posibilidad de seguir ayudando al equipo”.

Rescalvo cuestionó el gol anulado a Alajuelense

El entrenador también mostró su inconformidad por una de las decisiones arbitrales. Rescalvo aseguró no comprender por qué fue anulada una acción de gol de Alajuelense, especialmente teniendo en cuenta la presencia del VAR y las indicaciones que, según explicó, reciben los equipos en las reuniones reglamentarias.

“Todavía no logro entender por qué anuló la jugada del gol. Son acciones que constantemente en las reuniones de reglamento con la gente de la federación nos dicen que la jugada hay que dejarla continuar y luego, habiendo VAR, evidentemente”, manifestó el español.

A pesar de no conseguir la victoria, Rescalvo calificó el empate como “un resultado muy positivo”, aunque advirtió que la eliminatoria continúa abierta. Alajuelense deberá definir la serie ante Marathón en el partido de vuelta y el entrenador afrontará ese compromiso con la necesidad de conseguir la clasificación en medio de los cuestionamientos que existen alrededor de su continuidad.

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