Alberto Gamero revela cuándo será el estreno de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios: “No tenemos tiempo para esperar”

Aunque el director técnico se mostró feliz por el fichaje, confesó que todavía no ha definido la posición en la que jugará.

Juan Guillermo Cuadrado y Alberto Gamero. – Vizzor Image.

En cuestión de horas, Millonarios logró cerrar el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado para una posición que necesitaba reforzar con urgencia. El habitual lateral derecho aparecerá como primera opción para suplir la ausencia por lesión de Jhomier Guerrero, aportando toda la experiencia y capacidad de juego que adquirió durante 17 años de carrera en el fútbol europeo.

Tras el anuncio, la expectativa de los aficionados del Embajador está en cuándo será su estreno. Aunque no es algo que se pueda confirmar con absoluta certeza, el equipo bogotano sí tiene una estimación. Así lo reveló Alberto Gamero, director técnico, en un diálogo con Planeta Fútbol de Win Sports, donde también dio otros detalles sobre lo que espera del antioqueño.

“Desde el primer día que vine aquí y me reuní con Ariel Michaloutsos, fue lo primero que hablamos, que Millonarios necesita jugadores de esa categoría y jerarquía. Me vi con Cuadrado en el partido que se jugó para los damnificados. Todos lo conocemos y me pareció que es un jugador que puede darnos una mano en una posición que nosotros evaluemos con él. Se dio rápido. He hablado mucho con él y está feliz de llegar a la institución. Creo que nos va a dar mucho abierto por derecha, porque tenemos varios extremos zurdos que juegan a perfil cambiado“, mencionó.

Sobre la fecha concreta en que espera estrenar a su fichaje, mencionó: “Fui muy enfático con él y le expresé lo que a mí me gusta, que cojan ritmo compitiendo. Tal vez, va a comenzar jugando poco. Seguramente, con pocos entrenamientos, va a jugar con el equipo. Me gusta que el jugador empiece a competir hasta donde aguante. (…) La visión que yo tengo, a la espera de que venga y hable con él, es que juegue contra Boyacá Chicó un ratico. Nosotros no tenemos mucho tiempo para esperar porque necesitamos clasificar“.

El partido al que se refiere Gamero es el de la jornada 11, en el que Millonarios recibirá al Ajedrezado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y que está programado para el sábado 19 de septiembre. Sin embargo, antes de ese encuentro, el Embajador deberá viajar para su visita a Cúcuta Deportivo con la urgencia de sumar puntos que lo acerquen al grupo de clasificación.

Eso sí, dejó en el aire la posición en la que Cuadrado jugará: “Nos va a fortalecer en la estructura que vayamos a montar. Es un jugador de mucha experiencia y que se puede adaptar al equipo. Él conoce las posiciones en el frente de ataque y no va a jugar en una sola posición. Nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que mirar una posición donde él y el equipo estén bien. Seguramente, sus trayectos en el campo serán cortos“.

Siguientes partidos de Millonarios

13.09.2026 | visita a Cúcuta Deportivo | Liga, jornada 10.

19.09.2026 | recibe a Boyacá Chicó | Liga, jornada 11.

24.09.2026 | visita a Atlético Nacional | Liga, jornada 12.

29.09.2026 | visita a Independiente Medellín | Liga, jornada 4.

02.10.2026 | visita a Barranquilla | Copa, octavos de final, partido único.

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