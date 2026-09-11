Manchester United vs Manchester City en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la Premier League 2026

La ciudad de Mánchester se divide este domingo; los Red Devils buscan acercarse a los primeros lugares, mientras que los Citizens llegan con paso perfecto

Manchester United vs Manchester City, ¿dónde ver el derby de Mánchester?

Mánchester volverá a dividirse en dos este domingo 13 de septiembre, cuando el Manchester United reciba al Manchester City a las 09:30 horas, tiempo del centro de México, en Old Trafford. El encuentro corresponde a la jornada 4 de la Premier League 2026/27 y enfrenta a dos equipos con arranques distintos: los Red Devils buscan acercarse a los primeros lugares, mientras que los Citizens llegan con paso perfecto en el campeonato.

El Manchester United de Michael Carrick suma cuatro puntos después de tres jornadas. Comenzó el torneo con una derrota 2-0 frente al Hull City, posteriormente respondió con un 5-2 sobre Ipswich Town y antes del derbi empató 2-2 en su visita al Everton, con anotaciones de Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Además, los Red Devils vienen de vencer 4-0 al Sabah en la Champions League el jueves 10 de septiembre, por lo que afrontarán el duelo contra el City con menos días de recuperación.

El panorama del Manchester City de Enzo Maresca es distinto. Los Citizens han ganado sus tres encuentros de Premier League: 2-1 contra Bournemouth, 4-1 ante Crystal Palace y 1-0 frente al Coventry City, resultados que les permiten llegar con nueve puntos. A esto se suma el triunfo 2-0 como visitante ante el Porto en Champions League, con doblete de Erling Haaland.

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Horario y dónde ver Manchester United vs Manchester City el partido de la jornada 4 de la Premier League 2026?

El Manchester United vs Manchester City se juega el domingo 13 de septiembre de 2026 a las 09:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, equivalentes a las 16:30 horas del Reino Unido. El escenario será Old Trafford, casa de los Red Devils, donde se disputará una nueva edición del derbi de Mánchester por la cuarta fecha del campeonato inglés.

Para los aficionados en México, el encuentro podrá seguirse a través de Max, de acuerdo con la programación publicada para el partido y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Manchester United vs Manchester City

El United podría recuperar buena parte del once utilizado recientemente en Premier League. La alineación probable del Manchester United y del Manchester City sería:

Senne Lammens,Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Matheus Cunha.

Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Enzo Fernández, Elliot Anderson, Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland.

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Antecedentes y últimos resultados del Manchester United vs Manchester City en la Premier League

El derbi de Mánchester ha registrado un balance parejo en sus cinco enfrentamientos más recientes dentro de la Premier League, con dos victorias para cada equipo y un empate. El antecedente más reciente favorece a los Red Devils, que se quedaron con el triunfo por 2-0 en Old Trafford, por lo que ahora intentarán volver a imponerse ante su rival de ciudad en el inicio de la temporada 2026/27.

17 de enero de 2026: Manchester United 2-0 Manchester City

14 de septiembre de 2025: Manchester City 3-0 Manchester United

6 de abril de 2025: Manchester United 0-0 Manchester City

15 de diciembre de 2024: Manchester City 1-2 Manchester United

3 de marzo de 2024: Manchester City 3-1 Manchester United

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Manchester United vs Manchester City y cuánto paga?

Los momios colocan al Manchester City como favorito para llevarse el derbi, con una cuota de +112. El triunfo del Manchester United aparece en +210, mientras que el empate se ofrece en +280.

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