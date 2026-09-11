Santiago Gimenez en vivo: horario y dónde ver el Casa Pia vs Porto de la jornada 6 de la Liga Portugal 2026

El mexicano busca sumar más minutos con Porto ante un Casa Pia que llega último y todavía no marca en la temporada

Los Gansos reciben a Los Dragones para la sexta jornada | Claro Sports

Santiago Gimenez busca seguir ganando terreno en su nueva etapa con el Porto. El delantero mexicano apunta a sumar minutos por tercer partido consecutivo cuando los Dragones visiten al Casa Pia este sábado 12 de septiembre, en actividad de la jornada 6 de la Liga Portugal 2026-27.

El atacante viene de debutar con el conjunto portugués en la victoria 2-1 sobre Moreirense, encuentro en el que disputó 15 minutos. Días después volvió a tener actividad durante 17 minutos en el estreno de la Champions League, que terminó con derrota de 2-0 frente al Manchester City en el Estádio do Dragão.

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El duelo liguero presenta dos realidades completamente distintas. Porto marcha como líder con paso perfecto después de cinco victorias en cinco jornadas, mientras Casa Pia ocupa el último lugar con apenas un punto, todavía sin triunfos y sin haber marcado un solo gol en el campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026?

Casa Pia y Porto se enfrentan este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio Municipal de Rio Maior. El encuentro corresponde a la jornada 6 de la Liga Portugal 2026-27 y representa una nueva oportunidad para que Santiago Gimenez sume minutos con los Dragones.

Porto llegará con varias ausencias, ya que Victor Froholdt continúa recuperándose de una conmoción, mientras Samu Aghehowa, Zaidu Sanusi, Oskar Pietuszewski y Vasco Sousa permanecen fuera por lesión. Jan Bednarek vuelve a estar disponible después de perderse el partido ante Manchester City por suspensión continental.

Por Casa Pia, Filipe Coelho podría mantener la línea defensiva que consiguió el primer arco en cero del equipo ante Vitória de Guimarães, mientras Henrique Araújo busca recuperar la titularidad en el ataque y Mohamed Salah podría disputar su primer partido como titular.

¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal?

Toda la actividad de la Liga Portugal puede seguirse a través de Claro Sports. La transmisión del Casa Pia vs Porto comenzará este sábado a partir de las 10:05 horas, tiempo del centro de México, por la multiplataforma de Claro Sports, antes del silbatazo inicial programado para las 11:00 horas.

Antecedentes del Casa Pia vs Porto en la Liga de Portugal

Porto domina ampliamente el historial reciente frente al Casa Pia, pero el antecedente más cercano dejó una de las grandes sorpresas de la temporada pasada. Después de nueve derrotas y un empate, Los Gansos consiguieron su primera victoria histórica frente a los Dragones al imponerse 2-1 en la jornada 20 de la Liga Portugal 2025-26.

Casa Pia llegaba además con tres enfrentamientos consecutivos frente al Porto sin conseguir marcar. Sin embargo, los goles de Gaizka Larrazabal y João Goulart durante la primera mitad, acompañados por una sólida actuación defensiva después del descanso, permitieron al club conseguir tres puntos históricos.

Últimos cinco resultados entre Casa Pia y Porto:

Casa Pia 2-1 Porto | 2 de febrero de 2026

Porto 4-0 Casa Pia | 24 de agosto de 2025

Casa Pia 0-1 Porto | 12 de abril de 2025

Porto 2-0 Casa Pia | 2 de diciembre de 2024

Casa Pia 1-2 Porto | 21 de abril de 2024

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 6 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Porto parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos de acuerdo con los momios de Caliente.mx, donde el triunfo de los Dragones paga -385, mientras una nueva sorpresa del Casa Pia aparece en +1050 y el empate se encuentra en +450. Los números reflejan el contraste entre un Porto que ha ganado sus cinco partidos del campeonato y un Casa Pia que todavía busca su primer tanto de la temporada.

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