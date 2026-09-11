Rating Colombia del 10 de septiembre de 2026, según CNC: la Selección Colombia Femenina Sub 20 gana protagonismo

El combinado cafetero juega el Mundial de la categoría y su partido frente a Portugal fue de los espacios más vistos.

Selección Colombia Femenina Sub 20, en el Mundial. – FCF.

Los eventos deportivos siempre traen cambios en el escalafón del rating de la televisión colombiana. Por estos días, la Selección Colombia Femenina Sub 20 juega el Mundial de la categoría y se midió a Portugal este jueves. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró que el combinado cafetero fue protagonista entre los espacios más vistos del día.

Rating en Colombia del 10 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 13,66 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,52 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,54 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,29 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,07 % María, la caprichosa – Caracol TV | 6,05 % Gol Caracol, Mundial Femenino sub 20, Colombia vs Portugal – Caracol TV | 5,64 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,82 % Noticias Caracol avance – Caracol TV | 4,24 % Noticias RCN avance – RCN | 4,16 %

Programación de fútbol para este viernes, 11 de septiembre de 2026

6:15 p.m. | Jaguares vs Fortaleza | Liga BetPlay Dimayor.

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Central Córdoba | Liga Argentina.

8:30 p.m. | Santa Fe vs Deportes Tolima | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

Te puede interesar