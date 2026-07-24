Peloteando, en vivo | Viernes 24 de julio

La agenda deportiva del día reúne la Liga MX, el mercado de fichajes, el futbol internacional y el inicio de los Juegos Centroamericanos

Peloteando presenta una nueva edición con el análisis de los temas que marcan la agenda deportiva. En esta ocasión, el foco estará en la visita del Atlante al América en el Estadio Azteca, un partido que representa la primera gran prueba del Apertura 2026 para el conjunto azulgrana. Además, se revisa la salida oficial de Ángel Correa de Tigres para convertirse en nuevo jugador de River Plate y la presentación de Jürgen Klopp como entrenador de la selección de Alemania.

El programa también aborda la presión que enfrenta Chivas en busca de su primera victoria del Apertura 2026, así como los cambios que estrenará la Liga MX Femenil con su nuevo formato de competencia. Finalmente, se analiza el arranque oficial de los Juegos Centroamericanos y las expectativas para las distintas delegaciones participantes.

Sintoniza Peloteando, el programa matutino de Claro Sports que cada mañana reúne a sus especialistas para analizar las noticias más importantes del deporte. Con cobertura especial del Mundial 2026, entrevistas y contenido exclusivo, el morning show ofrece un panorama completo de la actualidad deportiva a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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