Prácticas Libres 2 GP de Hungría 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Ferrari busca confirmar el ritmo mostrado por Leclerc en la FP1, mientras Checo Pérez continúa las pruebas con las mejoras de Cadillac en el Hungaroring
¿Quién ganó las Prácticas Libres 1 en el GP de Hungría?
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de la primera práctica libre con una vuelta de 1:19.075. El piloto de Ferrari terminó por delante de Max Verstappen, quien quedó a casi medio segundo, mientras Lewis Hamilton completó los primeros tres lugares y confirmó el buen inicio del equipo italiano.
Checo Pérez finalizó en el puesto 18 con un registro de 1:22.089, mejorando su ritmo de carrera. La sesión estuvo marcada por una bandera roja provocada por Lance Stroll, quien sufrió una falla en la suspensión de su Aston Martin y realizó un trompo a alta velocidad, aunque consiguió evitar el contacto con las barreras.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Hungría 2026 de hoy 24 de julio?
Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Hungría 2026 comenzarán este viernes 24 de julio a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión tendrá una duración de 60 minutos y será la última oportunidad del día para que las escuderías realicen simulaciones de clasificación y carrera.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de Hungría?
Mercedes llega al Hungaroring como líder del Campeonato de Constructores con 358 puntos, seguido por Ferrari con 285 unidades. McLaren aparece en la tercera posición con 195 puntos, mientras Red Bull ocupa el cuarto lugar con 151. Ña escudería italiana necesita mantener el ritmo mostrado por Leclerc y Hamilton en la FP1 para reducir la diferencia en la cima antes del parón de verano.
En el Campeonato de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli lidera con 204 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 159 y George Russell con 154. Charles Leclerc ocupa la cuarta posición con 126 unidades, mientras Checo Pérez continúa en el puesto 21, sin puntos, durante la primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Hungría F1 2026? Canales de TV y online
Los aficionados en México podrán seguir las Prácticas Libres 2, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Hungría 2026 a través de Sky Sports, señal disponible en los sistemas de televisión de paga de Sky e Izzi. Los usuarios de Izzi también podrán acceder a la transmisión mediante Izzi Go.
La actividad también estará disponible por medio de F1 TV, tanto en sus opciones de streaming como en las diferentes modalidades de suscripción. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con los tiempos, posiciones, incidentes y todo el desempeño de Checo Pérez durante el fin de semana.
Continúa la actividad en el Hungaroring
La actividad del Gran Premio de Hungría 2026 continúa este viernes 24 de julio con la disputa de las Prácticas Libres 2, una sesión clave para que los equipos comiencen a definir la configuración que utilizarán durante la clasificación y la carrera del domingo en el Hungaroring.
Sergio ‘Checo’ Pérez volverá al volante del Cadillac MAC-26 después de terminar en la posición 18 durante la primera práctica. El mexicano trabajará principalmente en tandas largas, gestión de neumáticos y evaluación de los nuevos componentes del sistema de frenos que la escudería estadounidense llevó a Budapest.