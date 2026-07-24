Prácticas Libres 2 GP de Hungría 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Quién ganó las Prácticas Libres 1 en el GP de Hungría?

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de la primera práctica libre con una vuelta de 1:19.075. El piloto de Ferrari terminó por delante de Max Verstappen, quien quedó a casi medio segundo, mientras Lewis Hamilton completó los primeros tres lugares y confirmó el buen inicio del equipo italiano.

Checo Pérez finalizó en el puesto 18 con un registro de 1:22.089, mejorando su ritmo de carrera. La sesión estuvo marcada por una bandera roja provocada por Lance Stroll, quien sufrió una falla en la suspensión de su Aston Martin y realizó un trompo a alta velocidad, aunque consiguió evitar el contacto con las barreras.