¡Oficial! Ángel Correa es nuevo jugador de River Plate; Tigres concreta la venta más cara de su historia

En las próximas horas se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato y ser presentado como nuevo jugador del conjunto argentino

Ángel Correa es nuevo jugador de River Plate | Imago7

River Plate informó que llegó a un acuerdo con Tigres UANL para concretar la transferencia definitiva de Ángel Correa, quien en las próximas horas se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato y ser presentado como nuevo jugador del conjunto argentino.

Después de más de 40 largos días de incertidumbre, cambios en las negociaciones y múltiples versiones se puso fin a una de las novelas más mediáticas del mercado de fichajes en el verano: “River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa”, comunicó la institución millonaria en redes sociales después de un día agitado con versiones de una posible caída en las negociaciones.

Ángel Correa realizará en las próximas horas los exámenes médicos antes de firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador del equipo argentino, quienes desde antes de que terminara la participación de Tigres el semestre anterior mostraron interés en fichar al jugador.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Con este anuncio oficial de River Plate concluye una negociación que se extendió por más de 40 días y que mantuvo envuelto en polémica al jugador, quien no hizo la pretemporada al 100 por ciento con sus compañeros.

La negociación estuvo marcada por la tensión y reportes de amenazas

Previo al cierre de la operación, diversos medios argentinos informaron que el entorno de Ángel Correa habría recibido amenazas a través de redes sociales, incluso así lo confirmó su esposa en su cuenta de Instagram.

Además, desde Argentina surgieron versiones de que las condiciones del acuerdo habían cambiado en las 24 horas previas, lo que retrasó el anuncio oficial del fichaje.

Ángel Correa y sus números en Tigres tras un año en la Liga MX

Aunque su etapa con el conjunto universitario fue breve, Ángel Correa se convirtió en una de las figuras ofensivas del equipo. En un año con la camiseta de Tigres registró: 23 goles, 11 asistencias, 83 disparos a portería y 4,615 minutos disputados

Correa protagoniza la venta más importante en la historia de Tigres

La polémica salida del atacante argentino Ángel Correa representa un momento histórico para las finanzas del club, con una operación valuada en más de 15 millones de dólares la venta más cara en la historia de Tigres.

Ángel Correa a River Plate (2026) – 15 millones de dólares

Guido Pizarro al Sevilla (2017) – 8.7 millones de dólares

Lucas Zelarayán al Columbus Crew (2020) – 7.3 millones de dólares.

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