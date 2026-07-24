Pep Guardiola rechaza a Italia: Andrea Pirlo toma fuerza para ser el nuevo DT de la ‘azzurra’

El ex entrenador del Manchester City prefiere tomar un sabático y pasa de la oferta para ser el nuevo entrenador de la selección italiana

Pep Guardiola rechaza a la selección italiana | Reuters

Pep Guardiola ha rechazado la oferta de ser el nuevo entrenador de la selección italiana. Según múltiples reportes, el ex entrenador del Barça, Bayern Munich y Manchester City pasó de tomar a la azzurra. ¿La razón? Piensa estar alejado de los banquillos tras la década en la que estuvo al frente de los citizens.

Italia, con el objetivo claro el construir un proyecto que termine con su mal presente. No juegan el Mundial desde Brasil 2014 y su objetivo era tener de DT a Guardiola, uno de los entrenadores con más títulos en la historia del fútbol, pero no tomará a la nazionale.

Se repite la situación que vivió Guardiola en 2012, cuando decidió tomar un año sabático entre el final de su etapa con el Barcelona (08/09 a 11/12) y aceptó su siguiente reto, el Bayern Munich (13/14 a 15/16). El entrenador de 55 años quiere pasar tiempo con su familia para recargar pilas y volver a los banquillos más adelante.

Guardiola llegó al Manchester City en el verano del 2016, tras cuatro años con el Bayern. Dirigió 593 partidos al equipo en 10 temporadas, consiguiendo 20 títulos. Ganó seis veces la Premier League (incluyendo el récord de cuatro seguidas de 2021 a 2024) y consiguiendo el objetivo tan deseado para los sky blues, la Champions League, la cual finalmente ganaron en 2023 tras haber perdido la final en 2020. Sumó además tres títulos de la FA Cup, cinco de la Copa de la Liga inglesa, una Supercopa de la UEFA, tres de la Community Shield y un Mundial de Clubes.

¿Quién será el DT de Italia tras el ‘no’ de Guardiola?

Italia no puede esperar, por lo que piensan ya en otros candidatos. Según información de La Gazzetta dello Sport, la opción número 1 para tomar a la selección italiana es un ex jugador del equipo, Andra Pirlo, quien tomaría el puesto de cara a la Fecha FIFA de finales de septiembre, en la que la azzurra iniciará su participación en la UEFA Nations League con partidos ante Bélgica y Turquía.

Jugador en la última selección italiana campeona del mundo (2006), Pirlo es actual entrenador del United FC de los Emiratos Árabes Unidos y sería una opción del corte de Scaloni en Argentina o De la Fuente en España: un entrenador que no es de los más laureados, pero que logra construir una selección ganadora.

Pirlo comenzó su carrera como entrenador de la sub 23 de la Juventus. Subió al primer equipo para la temporada 20/21, como sucesor de Maurizio Sarri, y aunque ganó la Coppa y la Supercopa, terminó la racha de nueve títulos consecutivos de la Serie A. No sobrevivió a ello, por lo que tomó al Fatih Karagümrük de Turquía en la 22/23 y volvió al fútbol italiano con la Sampdoria en la 23/24 previo a llegar a la UAE Pro League.

Otro nombre que estuvo en el radar es el de Carlo Ancelotti. Paolo Maldini, el encargado de dirigir la búsqueda, aseguró hace par de días que tocarían la puerta del actual seleccionador de Brasil, pero que el primer nombre en la lista era el de Pep.

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