San Pedro vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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San Pedro Xelajú, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá un atractivo especial con el regreso de Deportivo San Pedro a la máxima categoría. El conjunto sampedrano recibirá a Xelajú MC este sábado 25 de julio, en un duelo que pondrá frente a frente a un recién ascendido con uno de los equipos llamados a luchar por el campeonato desde el inicio del semestre.

Deportivo San Pedro inicia una nueva etapa en la Liga Nacional con la prioridad de asegurar la permanencia en la máxima categoría. El equipo dirigido por Edwin Vásquez consiguió el ascenso tras proclamarse campeón del Clausura 2026 de la Primera División, luego de haber sido finalista en el Apertura 2025. Para afrontar este desafío, el club mantuvo la base del plantel que logró el ascenso, con nueve jugadores que continúan en el equipo, y reforzó la plantilla con varias incorporaciones para competir al máximo nivel.

Por otra parte, Xelajú MC buscará volver a ser protagonista del fútbol guatemalteco y pelear nuevamente por el título. El conjunto dirigido por Roberto Hernández llega tras haber sido subcampeón del Clausura 2026, luego de perder la final frente a Municipal por un marcador global de 6-2. Además del torneo local, los Superchivos tendrán un importante reto internacional, ya que la próxima semana debutarán en la Copa Centroamericana de Concacaf visitando a Alajuelense en Costa Rica.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Xelajú de la jornada 1 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Xelajú MC será el sábado 25 de julio a las 13:00 horas en el estadio de San Pedro Sacatepéquez y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Xelajú en Liga de Guatemala

San Pedro y Xelajú MC se enfrentarán por primera vez de manera oficial en la Liga de Guatemala.

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