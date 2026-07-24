Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Se viene el segundo puerto del día: Col du Noyer!

105 kms

La situación de la carrera no ha cambiado mucho:

42 ciclistas en fuga en estos momentos, aún ninguno decide atacar, seguramente lo hará Valentín Paret-Peintre, para seguir estrechando su diferencia con Tadej Pogacar en la clasificación de la montaña.

El pelotón sigue tomando distancia con la cabeza de la carrera, ahora se encuentra a 2:09.