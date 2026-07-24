Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Se viene el segundo puerto del día: Col du Noyer!
El Tour de Francia afronta una jornada clave con final en Alpe d’Huez. Conoce el recorrido, los puertos de montaña y lo que está en juego para los favoritos.
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Isaac del Toro, etapa 19 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido entre Gap y Alpe d’Huez?
105 kms
La situación de la carrera no ha cambiado mucho:
42 ciclistas en fuga en estos momentos, aún ninguno decide atacar, seguramente lo hará Valentín Paret-Peintre, para seguir estrechando su diferencia con Tadej Pogacar en la clasificación de la montaña.
El pelotón sigue tomando distancia con la cabeza de la carrera, ahora se encuentra a 2:09.
107 kms
Restan 4.2 kms para llegar al Col du Noyer.
La fuga no muestra cortes para resaltar, más allá que un ciclista abandonó la pelea por el encare de este puerto de primera categoría, el segundo del día.
Pelotón principal con los del top 10 de la general, está a 1:53.
109 kms
Sigue la fuga intensa y extensa, 43 ciclistas se encuentran en cabeza de la carrera, allí corre Einer Rubio, nuestro boyacense.
Hasta el momento el pelotón principal no los acapara y les da ventaja, a 1:35.
Restan 6.0 kms para la coronación del Col du Noyer.
110 kms
Cada vez más cerca la disputa del Col du Noyer, segundo puerto del día, de primera categoría.
Este jueves 23 de julio el UAE y los de clasificación general le dieron mucha ventaja a otros ciclistas para que pelearan la victoria de etapa, así llegó el triunfo de Richard Carapaz, se analiza que para este viernes 24 no será el mismo panorama.
119 kms
Después del ascenso al Col Bayard, se está palpitando el respectivo descenso, terreno plano en estos momentos en la etapa 19 del Tour de Francia 2026.
43 ciclistas en fuga, a 1:09 del pelotón principal.
Se viene la disputa del segundo puerto del día Col du Noyer, de primera, con 7.3 kms de ascenso al 8.4%.
127 kms
43 ciclistas hacen parte de la fuga del día en estos momentos, con Einer Rubio en su interior.
Pelotón principal a 1:06, controlados por el momento.
Se viene la disputa del Col du Noyer, el segundo puerto de montaña del día, de primera categoría.
Clasificación de la montaña (parcial)
1. Valentín Paret-Peintre – 74 puntos.
2. Tadej Pogacar – 70 puntos.
3. Roichard Carapaz – 66 puntos.
122 kms
Se cumple el primer puerto de montaña del día en Col Bayard. Valentín Paret- Peintre se queda con los puntos, al igual de lo sucedido este jueves 23 de julio, el francés da sorpresa y quiere asechar a Tadej Pogacar en esta clasificación.
125 kms
Se palpita el primer corte, la primera fuga del día en unos pocos kilómetros de haber iniciado esta 19° etapa del Tour de Francia 2026. El cual cuenta con 6 corredores, entre ellos Einer Rubio, el boyacense.
2.0 kilómetros para el encare del primer puerto del día en Col Bayard.
127 kms a meta
A pesar que la etapa de este viernes 24 de julio se encuentra, entre el papel, más corta que otras, no lo es porque cuenta con 1 puerto de primera y un gran puerto (HC) en meta 13.8 kilómetros de ascenso dará mucho de qué hablar.
El primer reto del día está a la vuelta de la esquina, el Col Bayard, un puerto de montaña de segunda que está al 4.5 kms.
¡Inicia la etapa 19 del Tour de Francia!
Después de un par de kilómetros de neutralización, mientras los ciclistas cogían ritmo de competición ahora sí, todo el pelotón se encuentra en posibilidades directas para ir por una victoria de etapa.
Solamente nos quedan 3 etapas para el fin de este Tour de Francia, en su edición 113.
Sean todos bienvenidos
Después de un par de kilómetros de neutralización, ahora sí se le dará inicio a la etapa 19 del Tour de Francia. Un nuevo día de altísima montaña en la edición 113 de la ‘Ronda Gala’. Se viene una de las fracciones más imponentes para los que siguen en juego por el título.
La etapa contará con 128 kilómetros y 3.500 metros de desnivel, en una jornada de alta montaña que promete movimientos entre los favoritos desde temprano. El recorrido incluye los ascensos al Col Bayard (4,7 km al 7,2 %) y al exigente Col du Noyer (7,2 km al 8,5 %), antes de un tramo de transición que desembocará en el Col d’Ornon. El gran desenlace llegará con la tradicional subida al Alpe d’Huez, una de las más emblemáticas del ciclismo, con 13,8 kilómetros al 8,1 % y sus famosas 21 curvas, donde podría definirse buena parte de la clasificación general.
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
A falta de las últimas etapas del Tour de Francia, Isaac del Toro sigue consolidando una actuación histórica para el ciclismo mexicano. Tras la etapa 18, el corredor se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general y continúa como líder de la clasificación de los jóvenes, portando el maillot blanco que distingue al mejor ciclista sub-25 de la carrera.
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar (UAE)
|64:35:13
|2.
|Remco Evenepoel (RBH)
|4:32
|3.
|Isaac del Toro (UAE)
|6:51
|4.
|Paul Seixas (DCG)
|7:11
|5.
|Juan Ayuso (LDT)
|9:22
|6.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|10:14
|7.
|Lenny Martínez (BAV)
|12:50
|8.
|Tom Pidcock (PQT)
|12:58
|9.
|Jordan Jegat (TEN)
|14:04
|10.
|Yannis Voisard (TPC)
|24:18
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
Tanto en México como en Colombia la carrera se puede ver a través de la señal de ESPN. De igual forma, para ambos países está disponible en Disney + vía streaming. En territorio colombiano otra alternativa es por el canal Caracol y RCN. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de cada etapa de manera detallada.