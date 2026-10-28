Horarios para Moto2 en el Gran Premio de Malasia 2026: canal de TV para ver a David Alonso en Colombia

La acción de la segunda categoría del motociclismo de pista regresa tras la cancelación vivida en Australia.

David Alonso. – Gold & Goose / Red Bull Content Pool, vía Reuters.

Toda la emoción del deporte a motor tiene un nuevo momento que podría ser definitivo para la temporada. El Gran Premio de Malasia 2026 se disputa este fin de semana, dentro del tramo final del campeonato en la lucha por los puntos de las distintas categorías. En eso, Moto2 trae especial trascendencia por ver el avance de los pilotos, varios de ellos ya confirmados para competir en MotoGP durante 2027.

Uno de los corredores que mayor interés está generando es David Alonso. El colombiano solamente tuvo que pasar dos años en la segunda categoría antes de dar el salto a la clase máxima del motociclismo de pista. El representante cafetero ya ha sido confirmado como nuevo integrante de Honda LCR Team para iniciar su andar en la élite más alta de esta disciplina.

Es preciso recordar que Alonso viene de resultar afectado por un duro accidente en Indonesia ocasionado por Daniel Holgado, su compañero de equipo en CFMOTO Aspar Team. Después de toda la polémica por el cruce de declaraciones y relaciones rotas al interior de la escudería, la carrera en Australia fue cancelada por malas condiciones climáticas. Es así que han pasado varios días de expectativa.

Horarios de Moto2 en Malasia 2026

En este punto, hay que tener especial cuidado para no confundirse entre los distintos horarios. Particularmente, se debe prestar atención a las siglas horarias, pues hay algunas partes del gran premio que se compiten en la noche y otras en la madrugada de Colombia. Teniendo claro que el día cambia a a.m. a partir de la medianoche, los horarios para territorio colombiano son los siguientes, dejando como recomendación trasnochar del sábado para el domingo:

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Práctica libre 1: jueves, 29 de octubre, 8:50 p.m.

jueves, 29 de octubre, 8:50 p.m. Práctica: viernes, 30 de octubre, 1:05 a.m.

viernes, 30 de octubre, 1:05 a.m. Práctica libre 2: viernes, 30 de octubre, 8:25 p.m.

viernes, 30 de octubre, 8:25 p.m. Clasificación 1 (Q1): sábado, 31 de octubre, 12:40 a.m.

sábado, 31 de octubre, 12:40 a.m. Clasificación 2 (Q2): sábado, 31 de octubre, 1:05 a.m.

sábado, 31 de octubre, 1:05 a.m. Carrera: domingo, 1 de noviembre, 12:15 a.m.

Canal de de TV y streaming para ver el Gran Premio de Malasia 2026

Las transmisiones de las distintas partes de los grandes premios suelen verse de manera completa por la plataforma de streaming Disney+. No obstante, ya se ha confirmado que la carrera principal de Moto2 en Malasia se podrá ver también por los canales de ESPN incluidos en los distintos cableoperadores. Se recomienda verificar las guías para comprobar la señal concreta.

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