Jean Fernandes, la primera incógnita del América de Cali para su centenario en 2027

Frente a una eventual salida al Necaxa de México, relatada por la prensa internacional, todo indicaría que Fernandes no iría más con el Escarlata.

Jean Fernandes, arquero del América | Vizzor

El América de Cali sigue a paso firme en su lucha por obtener la ventaja deportiva. Si bien dejó ir el liderato, en una disputa intensa con Atlético Nacional, tampoco es una situación que encienda sirenas. Prácticamente el primero y el segundo de la tabla de posiciones llevan las mismas ventajas rumbo a cuadrangulares, aunque el Escarlata se pelea algo aparte en reclasificación.

Si bien el club no atraviesa por su mejor momento administrativo, por cuenta de los retrasos en los pagos y cierta molestia de los jugadores al no concentrar previo al juego ante Fortaleza, igual asistieron y ganaron. El cuadro rojo firmó una voltereta de 2-1 que provocó cierta tranquilidad de cara al remate final del campeonato.

Arrancó perdiendo con diana de Juan David García (52′). No obstante, ese fue el baldado de agua fría que necesita el local para remontar con festejos de Yeison Guzmán (55′) y Tilman Palacios (63′) para ocupar por unas horas el liderato nuevamente. El triunfo de Nacional, en segundo turno, lo sacó de la cúpula.

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Victoria que alivió en medio de un ambiente raro. Encima nadie se esperaba una noticia relacionada con bajas del club para el próximo año. Jean Fernandes, el portero brasileño que figura en el Escarlata, fue blanco de un rumor muy grande que lo vinculó con el Necaxa de México.

Varios medios internacionales aseveraron que Fernandes lleva un acuerdo con los Rayos para llegar como agente libre el próximo año, justo después de que finalice su vínculo con América de Cali. Ni el técnico David González estaba enterado de la posible salida del golero, mostrándose sorprendido en rueda de prensa. “Me entero por lo que están diciendo ahora”, aseguró el timonel.

Jean Fernandes también lo tomó por sorpresa

De hecho, en una historia que subió a Instagram, el golero mandó un indirectazo a la prensa frente a la versión de que llegaría a Necaxa. “La gente sabe más de mi vida que yo mismo”, escribió Fernandes, quien no estuvo presente en el mencionado duelo ante los Amix.

😳 Esto responde Jean Fernándes a través de sus redes sociales. https://t.co/aWEAQCSIrN — Andres Muñoz FERRIÑO (@FerrinoAndres) October 30, 2026

Cabe destacar que Fernandes lleva seis vallas invictas a lo largo de la temporada. Muchos lo catalogan en la actualidad como el mejor portero del FPC, convirtiéndose en responsable de que los Escarlatas lideren una buena campaña en la fase regular. Sin embargo, deberá revalidarlo en los cuadrangulares, fase en la que suele caerse el conjunto caleño.

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