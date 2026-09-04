Peloteando, en vivo | Viernes 4 de septiembre

Peloteando analiza el arranque de la jornada 7, las rotaciones del América y el futuro inmediato de Erik Lira en Cruz Azul

Peloteando llega este viernes 4 de septiembre con la previa de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, una fecha que abre nuevos duelos en la pelea por los primeros lugares de la clasificación. El programa de Claro Sports repasará los partidos que marcan el inicio de la jornada, así como el panorama de los principales equipos del fútbol mexicano rumbo a un fin de semana con puntos en disputa.

Uno de los temas estará en América, que prepara rotaciones después de su participación en la Leagues Cup con la intención de administrar las cargas de sus jugadores para los próximos compromisos. También habrá espacio para Chivas, que enfrentará al Atlético de San Luis con el objetivo de regresar al triunfo y sumar en la Jornada 7, en un momento en el que cada resultado comienza a tener peso dentro de la tabla.

La situación de Erik Lira también formará parte de la conversación. Luego de que no se concretara su fichaje al Mónaco, el mediocampista continúa en Cruz Azul y ahora la incógnita está en saber si volverá a tener minutos frente a Santos. La previa, el análisis y toda la actualidad de la Liga MX estarán en Peloteando, el morning show deportivo que puedes seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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