Peloteando, en vivo | Viernes 6 de noviembre

La convocatoria de México, la batalla por el liderato de la Liga MX, los elogios de Mourinho a Aguirre y la NFL protagonizan Peloteando



La Selección Mexicana vuelve a encender el debate rumbo a la Concacaf Nations League. Rafa Márquez presentó una convocatoria de 28 futbolistas para enfrentar a Jamaica, con regresos como los de Tecatito Corona, Alexis Vega y Rodrigo Huescas, además de la sorpresiva inclusión de Armando León. ¿Qué hay detrás de las ausencias de Henry Martín, Raúl Jiménez y Edson Álvarez? En Peloteando analizamos las decisiones del técnico mexicano y lo que viene para el Tricolor.

La pelea por el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX está al rojo vivo. América, Chivas y Cruz Azul llegan empatados con 29 puntos a la Jornada 16, con partidos que podrían cambiar el rumbo de la clasificación. Además, viajamos a España, donde José Mourinho llenó de elogios a Javier Aguirre antes del enfrentamiento entre Real Madrid y Valencia. ¿Podrá el estratega mexicano sorprender al conjunto merengue en Mestalla?

Y en la NFL, los Jacksonville Jaguars dieron un golpe de autoridad con su victoria 33-10 sobre Baltimore Ravens en el arranque de la Semana 9. Analizamos las claves del triunfo y el panorama de la Conferencia Americana. Todo esto y mucho más en Peloteando, tu cita diaria con la información, el análisis y el debate deportivo. Acompáñanos de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana, a través del YouTube de Claro Sports. ¡Suscríbete, activa las notificaciones y participa con nosotros en la conversación!