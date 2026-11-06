¡Bronce histórico! Alejandro Gutiérrez se cuelga la segunda medalla para Colombia en Olímpicos de Dakar 2026

El bogotano logró sumar la segunda presea colombiana en lo corrido de estos Juegos Olímpicos de la Juventud.

Alejandro Rodríguez, medallista de bronce en Dakar 2026 | COC

Colombia va avanzando a grandes pasos en múltiples disciplinas que no suelen ser las más fuertes históricamente. El balance empieza a ser positivo en lo corrido de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026. Después de la heroica actuación de Emanuel Otálvaro en el tenis de mesa, ahora le llegó el turno a Alejandro Gutiérrez, joven jinete que se colgó una medalla histórica.

El cafetero logró finalizar en la tercera posición en el salto ecuestre individual, obteniendo su medalla de bronce en la gran final de la prueba. El Centro Ecuestre de Diamniadio fue testigo de la entrega de preseas, que dejaron como ganador al suizo Mike Smits y Barentin de Rampan (37.81 segundos). Le siguió Liza Tittle de Estados Unidos junto a Senji de Reaute (38.51). Gutiérrez, con Villeroy Van Het Harteveld Z, completaron el podio (38.72).

El jinete de bronce había llegado a la cita cumbre después de firmar una 13° posición durante las rondas clasificatorias. Su galardón en la clasificación general llevó a que partiera de decimosegundo en la instancia fuerte de la competencia. Arrastraba 12 puntos de penalización, pero le favoreció el reinicio de dicha cuenta en la final.

Así fue el bronce de Alejandro Gutiérrez

Gutiérrez, junto a su caballo, cumplieron con un recorrido sin penalizaciones de 81.47 segundos. Hubo al menos 12 jinetes igualados, por lo que hubo necesidad de desigualar la cuestión en el jump-off. El trayecto era más corto, pero marcaba la necesidad de contundencia para la definición de medallas.

Allí marcó el tiempo de los 38.72 segundos. Le tocó esperar a que todos salieran al ruedo para saber si le alcanzaba para medalla. Sin duda, la competencia estuvo reñida por cuenta de tres binomios que no tuvieron penalización alguna.

😭🥉🇨🇴 ¡¡¡BRONCE OLÍMPICO PARA COLOMBIAAAA!!! 🐎🔥 ¡ALEJANDRO GUTIÉRREZ NOS HIZO VOLAR DE EMOCIÓN! 🥹 🏇 Nuestro jinete conquistó el bronce en salto ecuestre de Dakar 2026, con un recorrido PERFECTO: 0 penalizaciones y 38,72 segundos. 🇨🇴❤️ ¡GRACIAS, ALEJANDRO! ¡QUÉ ORGULLO! https://t.co/t8waxoXC1y — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 6, 2026

El bronce de Gutiérrez marca un hito en el deporte olímpico. Se trata de la segunda presea ecuestre en unos Juegos Olímpicos, la °22 para los atletas juveniles en el recuento de este certamen. Logro histórico por donde se le mire, además de que el país ya celebra nuevas cosechas en raqueta y caballo.

Medalla que se traduce en un pasaje a la élite del deporte ecuestre. Se le avecina el salto a las categorías de mayores y el sueño de escalar a Los Ángeles 2028. Un panorama muy alentador se le avecina al jinete bogotano de 16 años de edad.

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