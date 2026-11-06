Las 300 horas de Jafet Soto: eliminación y autocrítica en Herediano

Tras el golpe ante Saprissa, reveló un detalle sobre su trabajo fuera de la cancha y anticipó cambios.

Herediano tuvo un pésimo Apertura 2026 en Costa Rica | @csherediano

Herediano se quedó sin opciones de revalidar el título. El Team perdió 2-0 ante Saprissa en la noche del jueves en el estadio Carlos Alvarado y quedó fuera de las semifinales del Apertura 2026 de Costa Rica a tres jornadas del cierre. Después del partido, Jafet Soto, técnico y presidente del club, asumió la responsabilidad y reconoció que falló en la planificación.

Newton Williams abrió el marcador, Herediano se quedó con diez por la expulsión de Nick Bennette antes del descanso y Joseph Mora selló el triunfo morado. El resultado dejó a los florenses octavos con 14 puntos en 15 partidos. Aunque ganen los tres encuentros que les quedan, llegarían a 23 unidades, por debajo de las 26 que ya tiene Alajuelense, cuarto de la tabla.

La construcción del estadio ocupó un lugar central en la autocrítica de Soto. “Este mes le he dedicado más de 300 horas al estadio”, explicó en la conferencia de prensa recogida por La Nación. Al hacer el balance de su trabajo con el equipo, admitió: “Esta vez no planifiqué bien”.

Soto evitó responsabilizar al plantel con el que fue bicampeón y defendió su trayectoria al recordar los 16 títulos que, según su recuento, ha ayudado a conseguir en el club. Aun así, fue directo al evaluar el presente: “Es un fracaso para todos nosotros, pero también es un gran aprendizaje”, señaló, según recogió Teletica.

¿Qué quiere cambiar Jafet Soto en Herediano?

Como presidente, Soto cuestionó que el área deportiva no haya encontrado la forma de promover a más jóvenes al primer equipo. Puso a Andy Rojas como referencia: a su juicio, desde la salida del atacante, Herediano dejó de potenciar a sus futbolistas jóvenes como lo hacía antes.

También planteó que Fuerza Herediana retome el modelo en el que la junta directiva participa en la planificación y el armado del plantel. Soto aseguró que ya contemplaba tomar medidas desde mayo y que la revisión debe empezar por las bases del club. “Debemos sentarnos a analizar, planificar y cambiar”, sostuvo.

Soto pidió disculpas y agradeció el respaldo de la afición. Al Team todavía le quedan tres partidos para cerrar el Apertura: el primero será el domingo 8 de noviembre ante Inter San Carlos, a las 18:30 horas de Costa Rica, en el estadio Carlos Alvarado.

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