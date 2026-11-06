Sporting CP vs Moreirense en vivo: horario y dónde ver la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

El Sporting de Portugal estrena técnico ante Moreirense en la jornada 11 de la Liga de Portugal. Consulta horario, transmisión y momios

Sporting CP vs Moreirense, en vivo online | Claro Sports

El Sporting de Portugal recibe al Moreirense este sábado 7 de noviembre, en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026-27. Los capitalinos buscarán comenzar con una victoria la etapa de Paulo Fonseca, quien fue anunciado como nuevo entrenador el pasado 4 de noviembre, tras la salida de Rui Borges. El conjunto verdiblanco ocupa la tercera posición con 21 puntos, nueve por debajo del líder Porto y cuatro detrás del Benfica.

Los Leones llegan al con tres victorias consecutivas en todas las competencias, incluida una ante Shakhtar Donetsk por 1-0 en la Champions League, bajo la dirección interina de Tiago Fernandes. Por su parte, el cuadro visitante atraviesa un buen momento después de conseguir dos triunfos al hilo en el campeonato portugués. El equipo dirigido por Vasco Botelho da Costa se ubica en la novena posición y viene de superar 2-1 al Estrela Amadora con un gol de Nile John en el tiempo añadido.

El historial favorece ampliamente al cuadro Albiverde, que ha ganado siete de sus últimos ocho enfrentamientos de liga contra el Moreirense. Los locales intentarán extender su dominio y mantenerse en la pelea por los primeros puestos antes de visitar al Porto el próximo 29 de noviembre.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Sporting CP vs Moreirense por la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Sporting de Portugal y Moreirense se disputará el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio José Alvalade. El compromiso forma parte de la jornada 11 de la temporada 2026-27 del campeonato portugués.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El Sporting de Portugal vs Moreirense se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports Premium, disponible para miembros del canal de YouTube de Claro Sports. La suscripción tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes y permite disfrutar de contenido deportivo sin anuncios ni interrupciones.

La membresía incluye encuentros de la Selección Mexicana, partidos de Armando González en la Superliga y Copa de Grecia, encuentros de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal y competencias internacionales como la UEFA Europa League y Conference League.

MÁS INFORMACIÓN: Un gol de penalti de Vangelis Pavlidis salva al Benfica ante Alverca

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Antecedentes del Sporting CP vs Moreirense en la Liga de Portugal

Los Leones dominan los enfrentamientos históricos ante los Cónegos, con 24 victorias, seis empates y solamente tres derrotas desde su primer encuentro en el año 2000, correspondiente a las semifinales de la Copa de Portugal. En liga, los Leones se han impuesto en siete de los últimos ocho duelos entre ambos clubes.

Durante la temporada 2025-26, el Sporting ganó los dos partidos con idéntico marcador de 3-0, tanto en casa como de visitante. La victoria más reciente del Moreirense llegó en diciembre de 2024, cuando remontó para imponerse 2-1 gracias a los goles de Dinis Pinto y Guilherme Schettine, después de que Viktor Gyökeres adelantara a los lisboetas.

21 de febrero de 2026: Moreirense 0-3 Sporting CP

Moreirense 0-3 Sporting CP 22 de septiembre de 2025: Sporting CP 3-0 Moreirense

Sporting CP 3-0 Moreirense 18 de abril de 2025: Sporting CP 3-1 Moreirense

Sporting CP 3-1 Moreirense 5 de diciembre de 2024: Moreirense 2-1 Sporting CP

Moreirense 2-1 Sporting CP 19 de febrero de 2024: Moreirense 0-2 Sporting CP

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 11 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

El Sporting de Portugal parte como amplio favorito para conseguir la victoria ante el Moreirense, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El triunfo de los Leones presenta una cuota de -625, mientras que el empate se encuentra en +640 y una victoria del conjunto visitante alcanza +1450.

El historial entre ambos equipos, la condición de local y la diferencia en la clasificación respaldan el favoritismo del conjunto local. Sin embargo, el cuadro visitante llega después de encadenar dos triunfos en liga y ha conseguido siete de los 15 puntos disputados fuera de casa en la presente temporada.