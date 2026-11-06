Mixco vs San Pedro en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mixco San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Mixco recibe a San Pedro por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Apenas dos puntos separan a ambos equipos en la tabla, por lo que los sampedranos pueden superar a los chicharroneros si ganan. Aquí te contamos dónde seguir en vivo un duelo clave en la recta final de la fase de clasificación.

Deportivo Mixco marcha cuarto con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Fabricio Benítez perdió 3-1 en su visita a Comunicaciones, resultado que puso fin a una racha de siete partidos sin perder y le impidió quedarse en solitario con el segundo lugar. Con cuatro jornadas por disputarse, los chicharroneros buscan volver a ganar para seguir en la pelea por un boleto directo a semifinales.

Por su parte, San Pedro ocupa el sexto puesto con 26 puntos, tras siete victorias, cinco empates y seis derrotas. Los dirigidos por Edwin Vásquez vencieron 1-0 a Municipal en casa y cortaron una racha de cuatro partidos sin ganar. En su primer torneo tras el ascenso, los sampedranos siguen en la pelea por clasificar a la fase final y tienen la oportunidad de ganar terreno ante un rival directo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs San Pedro de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y San Pedro será el sábado 7 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs San Pedro hoy

Ni Mixco ni San Pedro cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Allen Yanes y José Bolaños no estarán disponibles por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Cristian Jiménez, Jeshua Urizar; Fabián Cuero, Melvin Gómez, José Can, Christian Ojeda; Lynner García y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Aarón Navarro, Luis Navas, Renny Folleco; Edgar Macal, Romario Gómez, Julio Fajardo; Luis Martínez, Sebastián Colón y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

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Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs San Pedro en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Mixco:

9 de septiembre de 2026 | San Pedro 2-0 Mixco | Torneo Apertura 2026

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