Jorge Jesus revela que pensaba convocar a Cristiano Ronaldo antes de su retiro de Portugal: “No me siento culpable”

El seleccionador portugués aseguró que tenía previsto hablar con Cristiano Ronaldo y convocarlo para los próximos partidos, pero respeta su decisión

El técnico volvió a hablar sobre el retiro del capitán luso | Reuters

Jorge Jesus rompió el silencio después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retiro de la selección de Portugal el pasado 5 de noviembre. El entrenador reconoció que tenía contemplado convocar nuevamente al delantero de 41 años para los compromisos internacionales de noviembre, pese a las diferencias que ambos protagonizaron durante la anterior fecha FIFA.

En una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, el seleccionador portugués aseguró que esperaba conversar con el futbolista antes de tomar una decisión sobre su regreso. Sin embargo, reconoció que desconocía las intenciones de Cristiano y que ahora corresponde respetar su despedida del equipo nacional.

“Claro que pensaba que volvería”, admitió el entrenador. “Pensaba convocarlo y hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder”.

Jorge Jesus también aseguró que desconocía los planes del delantero antes de que hiciera público su anuncio. “Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada”, declaró. “No hay ningún resentimiento”, afirmó el técnico, quien también defendió las decisiones deportivas que tomó durante los últimos encuentros del combinado nacional.

“Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera”, señaló. “No me siento culpable de nada“.

¿Qué pasó entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo antes de su retiro?

Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus comenzaron durante la fecha FIFA de septiembre de 2026. El delantero permaneció en el banquillo durante la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega, el 27 de septiembre, a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora.

Posteriormente, Cristiano aseguró que el entrenador le había prometido disputar cerca de 30 minutos, pero que finalmente no cumplió con lo acordado. La situación empeoró cuando Jorge Jesus declaró el 29 de septiembre que ningún futbolista modificaría sus decisiones. Un día después, abandonó la concentración portuguesa en Copenhague, antes del encuentro contra Dinamarca.

El 6 de octubre, el atacante publicó un comunicado en el que reconoció que se había equivocado al abandonar a sus compañeros, aunque mantuvo sus señalamientos sobre las promesas incumplidas del entrenador. La Federación Portuguesa de Fútbol resolvió el caso el 19 de octubre con una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros.

Pese a lo ocurrido, Cristiano apareció el 29 de octubre en la lista preliminar de 50 futbolistas para los compromisos de noviembre frente a Dinamarca y Gales. No obstante, el 5 de noviembre anunció su retiro internacional, después de 23 años representando a Portugal.

El delantero terminó su trayectoria con 234 partidos y 146 goles, además de conquistar la Eurocopa 2016 y dos títulos de la UEFA Nations League. Su despedida cerró una etapa que comenzó el 20 de agosto de 2003 y que lo convirtió en el futbolista con más encuentros disputados y más anotaciones en la historia del fútbol varonil de selecciones.