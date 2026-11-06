Tecatito Corona, Armando León y Rodrigo Huescas: los nuevos nombres en la Selección Mexicana de Rafael Márquez

El entrenador del Tri presenta nueve incorporaciones en su segunda convocatoria, con futbolistas que regresan tras meses de ausencia

La Selección Mexicana tiene nuevos rostros | Claro Sports

La Selección Mexicana continúa con su proceso de renovación bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. Para los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, el entrenador contempló la incorporación de futbolistas que habían perdido su lugar en el combinado nacional, además de jugadores que buscan consolidarse después de sus actuaciones con sus respectivos clubes.

La convocatoria para los encuentros del 14 y 17 de noviembre reúne a futbolistas que regresan después de varios meses de ausencia, elementos que quedaron fuera del Mundial de 2026 y jugadores que han desarrollado parte de su carrera en Europa. Entre los nombres destacan Jesús ‘Tecatito’ Corona, Rodrigo Huescas, Julián Quiñones y Andrés Montaño, quienes tendrán la oportunidad de volver a vestir la camiseta de México.

Jesús Orozco Chiquete recupera terreno desde Cruz Azul

El defensor de Cruz Azul vuelve a entrar en los planes de la Selección Mexicana después de recuperar continuidad durante el Apertura 2026. Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, Jesús Orozco Chiquete ha participado en 13 de los primeros 15 encuentros del campeonato, con presencia en el once inicial en el 80 por ciento de sus apariciones.

Su participación ha coincidido con el liderato de Cruz Azul en la parte alta de la tabla. Además de su trabajo defensivo, el futbolista registra un gol y una asistencia durante el torneo. Su incorporación representa una alternativa para la zaga mexicana en una etapa en la que el cuerpo técnico busca ampliar las opciones disponibles para sus siguientes compromisos.

Kevin Álvarez vuelve al Tri tras su ausencia desde 2025

Kevin Álvarez tendrá otra oportunidad con la Selección Mexicana después de mantenerse fuera de las convocatorias durante casi un año. Su llamado anterior correspondió al partido amistoso contra Paraguay en 2025, por lo que los encuentros frente a Jamaica marcarán su regreso al combinado nacional.

El lateral del América ha tenido participación durante el Apertura 2026, con 11 partidos disputados, un gol y tres asistencias. Sus registros ofensivos y su continuidad en el club fueron parte de los elementos que lo colocaron nuevamente entre las alternativas para la banda derecha. Su regreso también incrementa la competencia en una posición en la que Rafael Márquez busca contar con futbolistas que se desempeñen habitualmente como laterales.

Rodrigo Huescas regresa después de superar una lesión de ligamentos

Uno de los casos que sobresalen en la convocatoria es el de Rodrigo Huescas, quien vuelve a ser considerado después de permanecer alejado de la Selección durante más de un año.

El futbolista del Copenhague sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en octubre de 2025, durante un encuentro de Champions League contra el Qarabag. La lesión interrumpió su actividad y lo obligó a atravesar un proceso de recuperación antes de regresar a las canchas.

Los nuevos convocados de México | Claro Sports

Su participación anterior con México se produjo en septiembre de 2025, cuando Javier Aguirre lo convocó para los amistosos contra Japón y Corea del Sur. Huescas tuvo minutos frente al conjunto surcoreano antes de regresar a Dinamarca.

Erick Sánchez busca recuperar su lugar después de quedar fuera del Mundial

Erick Sánchez también aparece entre los futbolistas que regresan al combinado nacional. El mediocampista del América había participado en las convocatorias de marzo de 2026, durante la preparación para la Copa del Mundo, pero posteriormente quedó fuera de la lista del torneo. Desde entonces, ha mantenido continuidad con el conjunto azulcrema. En el Apertura 2026 registra 15 encuentros, dos goles y dos asistencias, cifras que acompañan su participación en el mediocampo.

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Su regreso representa una oportunidad para volver a competir por un lugar en la selección después de no formar parte del plantel mundialista. Márquez podrá observarlo en una zona del campo donde busca definir las alternativas para sus siguientes compromisos.

Andrés Montaño recibe otra oportunidad tras dos años y medio de ausencia

Andrés Montaño volverá a la Selección Mexicana después de aproximadamente dos años y medio sin participar con el combinado nacional. El mediocampista de Cruz Azul había recibido una oportunidad en 2024, cuando participó en un encuentro amistoso durante el proceso de evaluación de futbolistas. Sin embargo, posteriormente quedó fuera de la convocatoria definitiva y no logró establecerse en el equipo.

Su regreso se produce después de recuperar participación con Cruz Azul, club en el que ha buscado consolidarse dentro del mediocampo. Para Montaño, los encuentros frente a Jamaica representarán una oportunidad de volver a competir por un lugar en la selección y demostrar su capacidad para integrarse al esquema de Rafael Márquez.

Armando León busca trasladar sus goles en Croacia a la Selección Mexicana

Armando León es uno de los futbolistas que buscan aprovechar su actividad en Europa para abrirse camino en el combinado nacional. El delantero mexicano pasó por el FC Santa Coloma, donde tuvo participación en las eliminatorias de la UEFA Conference League y consiguió marcar frente al Borac Banja Luka. Posteriormente, durante el verano de 2026, recibió una oportunidad con el NK Osijek de Croacia, equipo al que se incorporó después de participar en la pretemporada.

Su adaptación al fútbol croata estuvo acompañada por anotaciones ante distintos rivales, entre ellos Rudes, Rijeka y Dinamo Zagreb. Durante sus primeras jornadas también consiguió marcar frente al HNK Gorica. En la temporada actual suma 13 partidos y cinco goles, una producción que lo coloca entre las alternativas ofensivas que Márquez podrá observar durante la concentración.

Julián Quiñones regresa después de su participación en el Mundial 2026

Julián Quiñones vuelve a la Selección Mexicana después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que terminó como el máximo goleador del equipo nacional. Desde entonces, el atacante ha continuado su carrera con el Al Qadsiah de Arabia Saudita, donde mantiene una producción ofensiva que lo ha colocado nuevamente entre las opciones del cuerpo técnico.

En la temporada actual registra 16 partidos, 10 goles y seis asistencias, cifras que reflejan su participación tanto en la definición como en la generación de oportunidades para sus compañeros. Su regreso permitirá a Márquez recuperar a un futbolista con experiencia mundialista y evaluar su integración dentro del funcionamiento ofensivo del equipo.

Jesús ‘Tecatito’ Corona vuelve a la selección después de casi cuatro años

El regreso de Jesús ‘Tecatito’ Corona representa una de las incorporaciones con mayor tiempo de ausencia en el combinado nacional. El futbolista de Rayados no participaba con México desde el 5 de junio de 2022, cuando disputó 33 minutos en un encuentro amistoso contra Ecuador.

A sus 33 años, Corona acumula 71 partidos y 10 goles con la Selección Mexicana. Durante su trayectoria ha participado en competencias como la Copa Oro, la Copa América y el Mundial de Rusia 2018.

El extremo también estuvo considerado para la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque una lesión impidió su participación. Después de desarrollar parte de su carrera en Europa, principalmente con el Porto, el futbolista regresó al futbol mexicano y ahora tendrá la oportunidad de incorporarse nuevamente al Tri.

Su presencia contrasta con la de los jugadores que buscan consolidarse en sus primeras convocatorias. Mientras Márquez evalúa opciones para reducir la edad promedio del plantel, también recurre a elementos con trayectoria internacional para complementar al grupo.

Alexis Vega regresa tras disputar el Mundial 2026

Alexis Vega también aparece entre los jugadores que regresan a la Selección Mexicana. Su convocatoria anterior correspondió al Mundial de 2026, en el que tuvo participación únicamente durante el encuentro frente a Sudáfrica. Después de esa competencia, el atacante continuó su actividad en la Liga MX y ha registrado cinco goles y dos asistencias durante el Apertura 2026.

Su incorporación representa otra alternativa para el ataque mexicano, en una convocatoria que reúne a futbolistas con experiencia mundialista y jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo. Para Vega, los compromisos ante Jamaica significarán la oportunidad de volver a tener actividad internacional y competir por un sitio dentro del proceso encabezado por Rafael Márquez.