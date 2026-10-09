Peloteando, en vivo | Viernes 9 de octubre

El morning show de Claro Sports analiza los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX, la actualidad del Tricolor y las noticias de la NFL y Fórmula 1

¡Arranca el viernes con toda la información deportiva en Peloteando! Este 9 de octubre, el morning show de Claro Sports llega con el análisis de la Jornada 11 del Apertura 2026, donde América se prepara para enfrentar a Rayados en pleno aniversario del club, un compromiso en el que las Águilas buscarán celebrar con una victoria. Además, Henry Martín levanta la mano para regresar a la selección mexicana, en medio de la competencia por un lugar en el equipo de Rafael Márquez.

La actividad de la Liga MX también tendrá otros encuentros que prometen acaparar la atención de los aficionados, como el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, además del enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, dos partidos que forman parte de los atractivos de esta fecha. En el fútbol americano, analizamos la derrota de los Dallas Cowboys en el arranque de la Semana 5 de la NFL y sus implicaciones para el equipo.

La Fórmula 1 también se hace presente con lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur, donde Max Verstappen consiguió la pole position para la carrera sprint en medio de la polémica. No te pierdas Peloteando, el morning show de Claro Sports, con las noticias, el debate y el análisis de los temas que marcan la agenda deportiva de este viernes 9 de octubre.