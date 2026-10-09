Santiago Gimenez en vivo: horario y dónde ver el Marítimo vs Porto de la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026

Santiago Gimenez y el Porto visitan al Marítimo en la jornada 8 de Portugal. Consulta el horario y dónde ver el partido en vivo desde México

Marítimo vs Porto, en vivo online | Claro Sports

El Porto de Santiago Gimenez regresa a la actividad en la Liga Portugal este sábado 10 de octubre, cuando visite al Marítimo en el Estadio dos Barreiros, en Funchal, por la octava jornada del campeonato. Después del parón internacional, el conjunto dirigido por Francesco Farioli buscará prolongar su inicio perfecto de temporada y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Los Dragones llegan con siete victorias en sus primeros siete compromisos, una cosecha de 21 puntos que les permite mantener una ventaja de cinco unidades sobre sus perseguidores. Su último partido oficial terminó con una victoria de 3-1 sobre Benfica en el Clásico portugués, resultado con el que elevaron su producción ofensiva a 18 goles.

Del otro lado aparece un Marítimo que atraviesa un momento complicado tras su regreso a la máxima categoría. El equipo de Mitchell van der Gaag ocupa la undécima posición con ocho puntos y acumula cinco partidos sin ganar, después de comenzar el torneo con dos triunfos consecutivos.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro entre Marítimo y Porto, correspondiente a la jornada 8 de la Primeira Liga 2026-27, se disputará el sábado 10 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio dos Barreiros de Funchal, Portugal.

¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal?

El Marítimo vs Porto, de la octava jornada de la Liga de Portugal 2026-27, se podrá seguir en vivo en México por Claro Sports Premium, el servicio de contenido exclusivo para miembros del canal de YouTube de Claro Sports. La transmisión comenzará este sábado 10 de octubre, con el encuentro programado para las 11:00 horas del centro del país.

Antecedentes del Marítimo vs Porto en la Liga de Portugal

Este mes de octubre se cumplieron seis años de la última victoria del Marítimo sobre el Porto. El 3 de octubre de 2020, los Leones de Madeira visitaron el Estadio do Dragão y consiguieron un inesperado triunfo por 3-2, gracias a un doblete de Rodrigo Pinho y una anotación de Nanú en el tiempo de compensación. Aquel resultado representó su primera victoria como visitantes sobre los Dragones en 41 enfrentamientos de liga.

Desde aquella sorpresa, el conjunto blanquiazul estableció una racha de cuatro triunfos y un empate en los cinco duelos posteriores. El historial reciente también favorece al Porto, que registra 11 victorias y tres empates en los últimos 15 compromisos de liga contra este rival. Sin embargo, los insulares tuvieron una etapa de resultados favorables entre 2014 y 2015, periodo en el que lograron cuatro victorias y un empate en una serie de siete enfrentamientos.

Marítimo 0-2 Porto | Liga Portugal 2022/23 | Jornada 18

Porto 5-1 Marítimo | Liga Portugal 2022/23 | Jornada 1

Porto 2-1 Marítimo | Liga Portugal 2021/22 | Jornada 20

Marítimo 1-1 Porto | Liga Portugal 2021/22 | Jornada 3

Marítimo 1-2 Porto | Liga Portugal 2020/21 | Jornada 20

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 8 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

El Porto parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. La victoria de los Dragones presenta una cuota de -334, mientras que un triunfo del Marítimo paga +1000 y el empate se encuentra en +410.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium ofrece acceso a transmisiones deportivas mediante la membresía de su canal oficial de YouTube, con un costo de 59 pesos mexicanos mensuales. Esta modalidad permite disfrutar de encuentros y competencias sin anuncios ni interrupciones comerciales, con una programación que incluye partidos de la Selección Mexicana, la Liga de Portugal y torneos europeos.

Entre sus contenidos destacan los encuentros de Santiago Gimenez con el Porto, así como la actividad de Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia. La oferta también contempla competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, además de otros eventos disponibles para quienes cuentan con el acceso Premium.

Para activar el servicio, basta con ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube desde un navegador web, localizar la opción de membresías, seleccionar el nivel Premium y completar el pago correspondiente. Es recomendable realizar el procedimiento directamente en el navegador, ya que las operaciones efectuadas desde dispositivos iOS mediante el sistema de pagos de Apple pueden generar cargos adicionales.

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