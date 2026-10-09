Racing de Santander vs Valencia en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de LaLiga 2026

Valencia visitará al Racing de Santander este 11 de octubre en el Campos de Sport de El Sardinero, en el debut de Javier Aguirre en el banquillo naranjero

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El Valencia afrontará este domingo 11 de octubre una visita exigente al Campos de Sport de El Sardinero, donde se medirá al Racing de Santander en un partido que podría marcar el rumbo de ambos clubes en la lucha por la permanencia. El encuentro tendrá un ingrediente especial para el conjunto naranjero, pues Javier Aguirre debutará como director técnico con la misión de encontrar soluciones que permitan al equipo alejarse de la zona baja de la clasificación. Además, el parón por la última fecha FIFA ofreció a ambos entrenadores la oportunidad de ajustar sus planteamientos tácticos, por lo que no se descartan novedades en los sistemas de juego ni en las alineaciones para un compromiso en el que sumar puntos será fundamental.

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El Campos de Sport de El Sardinero será el escenario de un enfrentamiento este domingo 11 de octubre de dos equipos que necesitan los tres puntos con urgencia. El Racing de Santander recibe al Valencia en la octava fecha de LaLiga. Con la permanencia como una de las prioridades en el horizonte, ambos conjuntos afrontan un compromiso clave para sumar unidades y tomar distancia de los últimos puestos de la tabla. No te pierdas ningún detalle de este encuentro en Claro Sports, espacio donde encontrarás nuestro clásico minuto a minuto en tiempo real, las estadísticas, momentos claves del partido, el análisis y las jugadas más relevantes de una batalla en la que los puntos tienen un valor especial.

México : 13:00 horas | Sky Sports.

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Alineaciones probables del Racing de Santander vs Valencia

José Alberto López podría mantener su apuesta por el 4-2-3-1 al frente del Racing de Santander, un sistema que ofrece equilibrio entre la solidez defensiva y la generación de juego en ataque. La presencia de un doble pivote permite proteger la zona central y facilitar la salida del balón, mientras que el mediapunta adquiere un papel fundamental para conectar con los delanteros y aprovechar los espacios entre líneas. Con la necesidad de alejarse de los puestos de descenso, el conjunto cántabro deberá encontrar regularidad en su funcionamiento colectivo, aprovechar la amplitud que ofrecen los extremos y evitar que la estructura ofensiva deje espacios que comprometan su estabilidad defensiva.

Del otro lado, el Valencia representa una incógnita táctica ante el debut de Javier Aguirre como entrenador. Aunque el técnico mexicano suele recurrir al 4-3-3 o al 4-2-3-1, la posibilidad de conservar el 4-4-2 que utilizó el equipo durante la etapa anterior aparece como una alternativa para facilitar la adaptación de sus futbolistas. Este esquema permitiría mantener dos referencias en ataque y reforzar la ocupación de las bandas, además de favorecer una presión coordinada desde la primera línea. La decisión de Aguirre dependerá del equilibrio que busque entre la recuperación del balón y la profundidad ofensiva, en un enfrentamiento donde la batalla por el mediocampo y la capacidad para explotar los espacios a la espalda de los laterales podrían resultar determinantes.

Racing de Santander : Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Matteo Prati, Iván Martín, Pablo García, Sergio Canales, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri.

: Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Matteo Prati, Iván Martín, Pablo García, Sergio Canales, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri. Valencia: Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin de Haas, José Gayà, Guido Rodriguez, Pepelu, Javi Guerra, Harvey Elliott, Ryunosuke Sato y Hugo Duro.

Antecedentes y últimos resultados del Racing de Santander vs Valencia en LaLiga

Los antecedentes entre Racing de Santander y Valencia reflejan una tendencia favorable al conjunto valencianista, que consiguió tres victorias en sus últimos seis enfrentamientos, por dos empates y un triunfo del cuadro cántabro. Sin embargo, ambos clubes llevan más de una década sin medirse, debido a que el Racing descendió de categoría y quedó fuera de la Primera División de LaLiga durante varias temporadas. Esta prolongada ausencia de partidos directos dificulta establecer un pronóstico a partir de sus enfrentamientos históricos, pues las plantillas, las dinámicas deportivas y las circunstancias de ambos equipos han cambiado desde entonces. Por ello, la tendencia actual es incierta y el próximo encuentro representa una nueva oportunidad para determinar cuál de los dos llega en mejores condiciones.

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Racing 2-2 Valencia | LaLiga | Primera División 2011/2012 | 29/01/2012.

| LaLiga | Primera División 2011/2012 | 29/01/2012. Valencia 4-3 Racing | LaLiga | Primera División 2011/2012 | 27/08/2011.

| LaLiga | Primera División 2011/2012 | 27/08/2011. Racing 1-1 Valencia | LaLiga | Primera División 2010/2011 | 31/01/2011.

| LaLiga | Primera División 2010/2011 | 31/01/2011. Valencia 1-0 Racing | LaLiga | Primera División 2010/2011 | 11/09/2010.

| LaLiga | Primera División 2010/2011 | 11/09/2010. Valencia 0-0 Racing | LaLiga | Primera División 2009/2010 | 08/03/2010.

| LaLiga | Primera División 2009/2010 | 08/03/2010. Racing 0-1 Valencia | LaLiga | Primera División 2009/2010 | 04/10/2009.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Racing de Santander vs Valencia y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Racing de Santander parte como favorito para conseguir la victoria ante el Valencia, con un momio de +128 para el triunfo del conjunto local. Por su parte, el empate se cotiza en +255, mientras que la victoria del cuadro valencianista aparece en +194. Estas cuotas reflejan una ligera ventaja para el combinado verdiblanco, aunque la diferencia entre los momios sugiere un encuentro competido, con opciones para ambos equipos y sin un favorito absoluto. El equipo de los Murciélagos, por tanto, conserva posibilidades de llevarse los tres puntos, pese a que las apuestas conceden una mayor probabilidad al equipo anfitrión.

En cuanto al mercado de goles, la tendencia apunta a un partido con al menos tres anotaciones, ya que el más de 2.5 goles presenta un momio de -154, frente al -120 del menos de 2.5. Ambas opciones tienen cuotas negativas, pero la primera cuenta con una cotización más baja, señal de que el mercado favorece ligeramente un encuentro con goles. No obstante, la diferencia entre ambos momios no es suficiente para descartar un marcador con dos tantos o menos. En conjunto, las apuestas perfilan un partido equilibrado en el resultado, con una inclinación hacia la victoria del Racing de Santander y un escenario ofensivo que podría superar la barrera de las 2.5 anotaciones.