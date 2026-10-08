TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 8 de octubre

El evento de esta noche estará cargado de mucha emoción y adrenalina, ya que se llevarán a cabo varias luchas en las que se peleará el campeonato

TNA Wrestling Impact en vivo hoy | Claro Sports

La emoción de la lucha libre profesional regresa este jueves 8 de octubre con una nueva edición de TNA Wrestling Impact, que podrás disfrutar en vivo a través de Claro Sports a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El Boeing Center at Tech Port, en San Antonio, Texas, será el escenario de una función que promete grandes enfrentamientos, con dos campeonatos en juego y rivalidades que comienzan a alcanzar su punto más intenso de cara a Bound For Glory.

Uno de los combates más esperados de la noche tendrá como protagonistas a Matt y Jeff Hardy, quienes buscarán recuperar el Campeonato Mundial de Parejas de TNA frente a Nic y Ryan Nemeth. Los legendarios hermanos harán válida su cláusula de revancha después de perder los cinturones en Lockdown, por lo que tendrán una nueva oportunidad de recuperar la cima de la división. Además, M by Elegance defenderá el Campeonato de Televisión de las Knockouts ante Elayna Black, en una lucha donde la monarca no contará con el respaldo de The Elegance Brand en ringside.

El espectáculo también contará con un enfrentamiento entre KC Navarro y Fabian Aichner, quienes se medirán antes de disputar el vacante Campeonato de la División X en Bound For Glory. Por otra parte, la campeona mundial de las Knockouts, Xia Brookside, y su próxima retadora, Indi Hartwell, tendrán un último intercambio de palabras antes de su enfrentamiento titular. Asimismo, las campeonas de parejas femeniles, Allie y Kiera Hogan, volverán a la acción en una cartelera que busca preparar el terreno para uno de los eventos más importantes del año.

La función tendrá otro duelo de alto impacto cuando Frankie Kazarian, Trey Miguel, Bear Bronson y Elijah enfrenten a AJ Francis, Brian Myers, The Home Town Man y Joe Alonzo, con una ventaja para el combate Call Your Shot Gauntlet en disputa. Esta lucha tendrá especial importancia porque el ganador del Gauntlet del domingo obtendrá una futura oportunidad por un campeonato. No te pierdas TNA Wrestling Impact este jueves 8 de octubre, a las 19:00 horas, a través de Claro Sports Premim, del cual te puedes hacer miembro por solo 59 pesos al mes y disfrutarlo sin anuncios.